Mazda 2: ook voor Nederland vernieuwd

De Mazda 2 onderging eind januari in thuisland Japan een vrolijke facelift en zoals we al voorspelden komt die vernieuwde Mazda 2 ook niet Nederland. De aangescherpte Mazda 2 van modeljaar 2023 is nu namelijk in Europese trim getoond.

De Mazda 2 is dit jaar negen jaar oud, maar tijd voor volledige vervanging is het nog niet. De Mazda 2 - en dan hebben we het niet over 'Yaris-kloon' Mazda 2 Hybrid - krijgt een nieuwe voorbumper, maar de opvallendste wijziging vinden we iets hoger. De voorheen chroomkleurige omlijsting van de grille is voortaan zwart en het kunststof van de voorbumper loopt nu optisch door in de grille. Het geeft de Mazda 2 een nieuw kleurrijker en vooral dichter neusje dan voorheen.

Mazda introduceert twee nieuwe carrosseriekleuren (Aero Grey en Air Stream Blue) en voegt de nieuwe uitrustingsniveaus Centre-Line, Exclusive-Line, Homura en Homura Aka toe aan het leveringsgamma van de Mazda 2. Rond het instrumentarium, rond de ventilatieroosters en in de deurpanelen vinden we nieuwe afwerking en ook de bekleding van het meubilair is aangepast. De Homura- en Homura Aka-smaken hebben wél een grille met gaaswerk. Dat is net als de zijspiegelkappen in het zwart uitgevoerd. Deze twee versies staan op 16-inch lichtmetalen wielen en hebben niet alleen rode accenten aan de achterzijde, maar ook in het interieur.

De Mazda 2 wordt straks geleverd met een 90 pk sterke 1.5 Skyactiv-G-benzinemotor die aan een zestrapsautomaat is geknoopt. Liever een handbak? Ook dan kun je voor een 1.5 gaan en die is dan direct voorzien van mild-hybride techniek. De 1.5 Skyactiv-G-machines zijn een kleine 7 procent zuiniger dan voorheen (4,7 l/100 km) en stoten tot 12 procent minder CO2 per kilometer uit. Meer nieuws: Mazda heeft de ophanging van de voorwielen aangepast en ook de torsiebalk achter is vernieuwd, evenals de dempers aan zowel voor- als achterzijde.

De vernieuwde Mazda 2 verwachten we in juni bij de Nederlandse dealers. Nederlandse prijzen zijn er nog niet.