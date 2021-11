Mazda 121 (1994) - In het Wild

Als er een auto is die om twee verschillende redenen voor een glimlach zorgt als je 'm treft, is het de tweede generatie Mazda 121 wel. In eerste instantie omdat je die amper nog ziet, maar bovenal omdat het een heerlijk apart ding is.

Dat AutoWeek-forumlid HarmenA bij het zien van deze Mazda 121 even de tijd nam om foto's te maken, begrijpen we dan ook volledig. Bedankt voor het delen van de foto's in het 'wat zag jij voor bijzonders vandaag'-topic! Deze 121 was ooit nog een aardig verkoopsucces voor Mazda, alleen zijn er helaas weinig exemplaren overgebleven. We zeggen 'helaas', want de 'Bolhoed' gedoopte 121 kan hier op de redactie op behoorlijk wat goedkeuring rekenen. Maar goed, smaken verschillen natuurlijk.

Een opvallend ding was het hoe dan ook. In tegenstelling tot de eerste generatie van de 121 was deze lekker extravagant van vorm. Mazda koos er namelijk voor om er een piepklein sedannetje van te maken met een hoog dak, zodat je er voor zijn formaat best goed in zat. Het ietwat uit verhouding zijnde hoge dakje leverde deze generatie 121 zijn bijnaam op. Een bijnaam die meer liefkozend bedoeld was dan gekscherend. Zeg nou eerlijk, hoe kun je ook echt iets tegen zo'n aaibaar model hebben?

Dit is echter wel een 121 met een wat minder sprekend lakkleurtje dan waarin je ze in het verleden vaak zag. Ook laat-ie nog wat bonuspunten liggen omdat deze niet het elektrisch oprolbare stoffen dakje had, waarmee de 121 helemaal top was. Wat dan wel weer in zijn voordeel spreekt, is dat het een 121 GLX is. Die had de 1.3 met een vermogen van 73 pk in het neusje liggen en niet de amechtige 54 pk versie die ook leverbaar was. Met die sterkere 1.3 was de 121 vlot zat. In ieder geval overtuigend genoeg voor de eigenaar van deze grijze 121 om er al 3,5 jaar trouw aan te blijven. We kunnen hem of haar alleen maar aanmoedigen om er vrolijk mee door te blijven tuffen!