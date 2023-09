Maxus verlaagt prijzen eDeliver 3 en eDeliver 9

De subsidiepot voor elektrische bestelauto's ging afgelopen maand leeg en daar speelt het Chinese Maxus nu op in door korting te geven op de eDeliver 3 en de grotere eDeliver 9. Op die manier wil Maxus naar eigen zeggen de 'subsidie voortzetten'. Er was dit jaar €4.500 subsidie per elektrische bestelauto beschikbaar, maar het is niet zo dat Maxus op zowel de eDeliver 3 als de eDeliver 9 dat als korting geeft. Gemiddeld wel bijna, want bij de eerste is er €3.500 voordeel en bij de tweede tot €5.000. De vanafprijs van de Maxus eDeliver 3 ligt op €32.605 en de Maxus eDeliver 9 staat op de bestellijst vanaf €59.825. Let wel, dat zijn de prijzen exclusief btw.

Voor dat geld krijg je beide bestelauto's als gesloten bestelbus in het kleinste formaat. De Maxus eDeliver heeft in dat geval een laadruimte van 2,18 m lang en met een inhoud van 4,8 kubieke meter. Een 122 pk en 250 Nm sterke elektromotor put zijn kracht uit een 50 kWh groot accupakket, goed voor 238 km rijbereik (WLTP). De goedkoopste Maxus eDeliver 9 heeft een 204 pk sterke elektromotor en een 72 kWh accupakket, goed voor 236 km rijbereik. In die versie, de L2H2, kun je ruim 9 vierkante meter laadruimte benutten.