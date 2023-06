'Max Verstappen veel te fanatiek voor Nürburgring'

In september is Red Bull Racing op de Nürburgring-Nordschleife om Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo in twee oude F1-auto's los te laten. Max Verstappen is er niet bij en daar heeft Dr. Helmut Marko zo zijn redenen voor.

Op 9 september komen er voor het eerst in tien jaar tijd weer Formule 1-auto's in actie op de Nürburgring-Nordschleife. Dan mogen voormalig Red Bull-coureurs Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo in respectievelijk de RB7 en RB8 de baan op. De Groene Hel krijgt er dan waarschijnlijk geen nieuw ronderecord bij, want reken maar dat de heren zich wat in zullen moeten houden. Daarbij is de tijd die Timo Bernhard zette in een aangepaste Porsche 919 Hybrid Evo (5:19) ook wel érg scherp.

Max Verstappen had er hoe dan ook een gooi naar gedaan, of het nou toegestaan was of niet, denkt Red Bull-topman Helmut Marko. Dat is nou net de reden dat hij Verstappen niet achter het stuur wil zetten op 9 september. "We kennen Max allemaal. Eerst zou hij checken wat het record is en daarna zou hij dat niet met slechts een seconde willen verbreken. Die auto's zijn alleen niet geschikt om records mee na te jagen. Het is te gevaarlijk," aldus Marko tegenover Auto, Motor und Sport-journalist Tobi Grüner.

Verstappen zelf gaf eerder al aan dat Marko er een stokje voor heeft gestoken. De zorgen van Marko waren ook niet onterecht: "Ik had er zeker een gooi naar gedaan, maar je wil dat niet doen op demobanden. Je hebt goede banden nodig. Hopelijk kan het op een dag wel," zo tekende Motorsport.com vorige week op. De tweevoudig wereldkampioen maakte zich er zelf overigens geen zorgen over dat het gevaarlijk kan zijn: "Het ligt er maar net aan hoe je de vangrails raakt. Het is hier (Canada, red.) ook gevaarlijk."