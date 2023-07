Max Verstappen stelt flinke veranderingen aan F1-auto's voor

Max Verstappen heeft best een aardig gedetailleerd beeld van hoe in zijn ogen Formule 1-auto's zouden moeten zijn. De Nederlander heeft een aantal flinke veranderingen in gedachten, die menig F1-fan als muziek in de oren zullen klinken.

De Formule 1-auto waar Max Verstappen dit seizoen mee rijdt is de beste auto die hij ooit heeft gehad, maar toch komt er geen RB19 op papier te staan als Verstappen zelf de F1-reglementen mag bepalen. De 25-jarige grijpt om te beginnen op motorgebied liever terug op dingen uit het verleden. Hij wil terug naar de V8 en niet zoals zovelen vanwege het geluid: "Ik zou een streep door de hybride zetten. Altijd als ik in een (F1-auto met, red.) V8 spring, verbaast het me weer hoe soepel de motor aanvoelt. De overbrenging gaat zo moeiteloos, met op- en terugschakelen. Veel natuurlijker dan nu," aldus Verstappen tegenover Motorsport.com. Ook vindt Verstappen de auto's lekker op snelheid komen met een V8.

Daar blijft het niet bij, want de tweevoudig wereldkampioen zou ook andere wielen op de auto willen: "Met deze grote wielen zie je in de bochten niet veel als je de apex wil raken. Ik vond de smallere wielen beter, dat was leuker." Een belangrijk pijnpunt van de huidige auto's is nog altijd, ook al is het nu wat beter dan eerder, dat elkaar inhalen lastig is, of juist heel kunstmatig vanwege DRS. Volgens Verstappen is dat op te lossen door de auto's meer luchtweerstand te laten genereren. Dan heb je meer aan een slipstream en kan de auto voor je ook minder makkelijk bij je wegrijden. "Dan hoeft het niet zo aan te komen op DRS. De auto's in 2026 lijken nog minder drag te krijgen, dus dan wordt het juist nog ingewikkelder om in te halen." Tenslotte hoopt Verstappen ook dat er nog wat gewicht van de auto's afgeschaafd kan worden, al begrijpt hij dat het voor een belangrijk deel ook door veiligheidsmaatregelen komt dat de huidige auto's zo zwaar zijn. "Maar we zijn nu wel veel te zwaar, daar moeten we naar kijken."

2026-reglementen niet veelbelovend

Verstappen heeft in de simulator al kunnen proeven aan de reglementen die in 2026 van kracht gaan. Vorige week in Oostenrijk liet hij daarover zijn onvrede al blijken. De 42-voudig GP-winnaar merkte in de simulator vooral dat de aandrijflijn vreemde dingen doet. Die wordt 50 procent elektrisch en heeft het er op lange rechte stukken moeilijk mee. Op Monza leidt dat volgens Verstappen er bijvoorbeeld toe dat je vol gas rijdt, maar nog voor het einde van het rechte stuk er al een klap vermogen af gaat omdat de accu dan leeg is. Dan moest Verstappen terugschakelen om de snelheid erin te houden. Ook blijft de motor vol in de toeren draaien bij het remmen in de bochten en dat voelt volgens hem heel onnatuurlijk aan. Vandaag herhaalt hij in Silverstone nog maar eens dat ernaar gekeken moet worden, omdat de voorgestelde reglementen volgens Verstappen nogal wat te wensen over laten.