Max Verstappen: 'botsingen met Hamilton moeilijk te verklaren'

Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten vooral in 2021 nogal eens een robbertje. Daarbij kwam het niet zelden tot een botsing en ook in 2022 ging het weer een keer mis. Verstappen vraagt zich af waarom het met andere coureurs minder of zelfs niet gebeurt.

Het afgelopen jaar werden we in de Formule 1 getrakteerd op tal van mooie gevechten tussen Max Verstappen en zijn generatiegenoten Charles Leclerc en George Russell. Vooral met Leclerc waren er diverse clashes die gelukkig voor beide coureurs goed afliepen en vooral spectaculair waren om te zien. Lewis Hamilton trof Verstappen wat minder vaak, zeker vergeleken met vorig jaar, maar dat ging wat minder vlekkeloos. Waar Verstappen en Leclerc elkaar genoeg ruimte gaven, liep het bijvoorbeeld in Brazilië tussen Verstappen en Hamilton weer mis.

Waar het aan ligt dat de regerend wereldkampioen en de voormalig wereldkampioen elkaar nogal snel lijken te raken? Verstappen snapt het zelf ook niet, zo verklaart hij aan Motorsport.com: "Ik moet uitkijken met wat ik zeg, maar iedereen vocht agressief afgelopen jaar en dan raakten we elkaar niet, maar om de één of andere reden is het met Lewis een ander verhaal. Ik snap het niet, misschien is het een generatiedingetje, dat we (Verstappen en Leclerc, red.) elkaar beter begrijpen en aardiger racen met elkaar."

Volgens de 25-jarige is het in elk geval niet zo dat hij anders racet tegen Hamilton dan tegen anderen: "Ik heb niet het gevoel dat ik wat anders doe met Lewis." Als voorbeeld geeft hij opnieuw Brazilië, waar hij in de sprintrace vocht met Russell en naar eigen zeggen in de race vervolgens hetzelfde deed bij Hamilton. "Ik probeerde in de race hetzelfde, maar dat ging toen niet goed. Ik zal altijd respect houden voor Lewis' verdiensten in de sport, maar juist daarom snap ik niet dat wij niet zo met elkaar kunnen racen als ik met anderen wel kan."