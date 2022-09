Max Verstappen benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Max Verstappen is donderdag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De eerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1 kreeg de koninklijke onderscheiding uitgereikt door minister Conny Helder van Sport.

Hij is pas 24 jaar oud, maar Max Verstappen mag zich nu al Officier in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Verstappen schreef in 2016 al autosportgeschiedenis door als eerste Nederlander ooit een GP te winnen en werd vorig jaar zelfs kampioen. Genoeg voor de koning om deze onderscheiding toe te kennen. De weliswaar in het Belgische Hasselt geboren coureur is half Belgisch, maar heeft de Nederlandse nationaliteit en komt ook onder de Nederlandse vlag uit in de Formule 1.

"Dit is een bijzonder trots moment voor mij en komt heel onverwacht, zo vroeg in mijn carrière", reageert Verstappen. "Ik wil mijn familie en geliefden bedanken, maar ook Red Bull dat als een tweede familie voor me is. We hebben dit samen bereikt." Volgens minister Helder is Verstappen "een grote inspiratie voor velen", zei ze bij de uitreiking. "Er komt veel meer bij kijken dan alleen talent om kampioen te worden. Vele jaren hard en lang werken, niet opgeven en doorgaan. En uiteindelijk rijd je als eerste Nederlander naar de wereldtitel Formule 1. Wat een fantastische prestatie. Je hebt Nederland hiermee ook wereldwijd op de kaart gezet."

De Nederlandse autosportfederatie KNAF gaf Verstappen, ter ere van zijn benoeming tot Officier, het Nederlandse racelicentienummer 1 cadeau. "Te zeggen dat deze onderscheiding verdiend is, is zacht uitgedrukt", aldus interim-voorzitter Jan de Wit van de KNAF. "Wat een prestatie, wat een indrukwekkende carrière, wat een ambassadeur ben je voor ons land en onze sport. Daarom vonden we het gepast om ook een klein gebaar te maken."

Verstappen veroverde afgelopen jaar de wereldtitel in de Formule 1 na een zenuwslopend gevecht met Lewis Hamilton, dat tot de laatste ronde van de laatste race duurde. De 24-jarige Nederlander passeerde zijn Britse rivaal in de slotronde van de GP van Abu Dhabi en besliste de strijd om de titel daarmee in zijn voordeel. Verstappen gaat dit seizoen onbedreigd aan kop in het WK-klassement en koerst af op zijn tweede wereldtitel. Komende zondag vindt in Zandvoort de Grand Prix van Nederland plaats. Vorig jaar won Verstappen die voor eigen publiek.