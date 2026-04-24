Xpeng heeft meer dan 7000 bestellingen ontvangen voor zijn vliegende auto's, die meerdere mensen kunnen vervoeren en lijken op grote drones. Het merendeel van de bestellingen komt uit China zelf. Daar werkt het bedrijf nog aan het krijgen van goedkeuring van de luchtvaartautoriteiten van het land. Volgens Gu kan de autofabrikant eind dit jaar mogelijk al beginnen met wat vroege leveringen.

Xpeng werkt al langer aan vliegende auto's. Vorig jaar botsten nog twee van die vliegende auto's op elkaar tijdens een repetitie voor een luchtshow in de Chinese stad Changchun. Bij de landing vatte een van de zogeheten eVTOL's vlam, de andere bereikte veilig de grond.

De onderneming zet verder in op mensachtige robots, die bijvoorbeeld kunnen werken als receptionisten van bedrijven of in de verkoop om met klanten te communiceren. De fabricage daarvan kan volgens Gu later dit jaar beginnen. In tien of twintig jaar zou de robotbusiness van Xpeng zelfs groter kunnen worden dan de automobieltak, omdat "er meer toepassingen voor humanoïde robots in ons leven zullen zijn".

Xpeng is een van de Chinese autofabrikanten die de laatste jaren internationaal enorm is gegroeid. Toch kwam vorig jaar nog maar 15 procent van de omzet uit buitenlandse verkopen. Volgens Gu wil het bedrijf de komende vijf tot tien jaar meer dan 50 procent van de omzet uit het buitenland halen. Het bedrijf is al een samenwerking aangegaan met het Duitse Volkswagen en is geïnteresseerd in partnerschappen met andere buitenlandse autofabrikanten.