Maserati zwaait GranTurismo uit met Zéda

De Maserati GranTurismo is dus niet meer! Hoewel dat voor veel liefhebbers waarschijnlijk even slikken is, zegt Maserati eigenlijk wel blij te zijn met het grote moment. De gloednieuwe GranTurismo en GranCabrio luiden namelijk een nieuw tijdperk voor het merk in. Een elektrisch tijdperk wel te verstaan, want de Italianen gaan aan de stekker. De nieuwste generatie hebben we echter nog niet mogen ontmoeten, dus wanneer dat tijdperk wordt ingeluid is nog niet helemaal zeker. Wel is zeker dat de productie van de huidige GranTursimo gestopt is. Deze unieke Zéda sluit het hoofdstuk af. Wat uiteraard gelijk aan de auto opvalt is de unieke lak waar Centro Stille Maserati verantwoordelijk voor is. Volgens Maserati vertellen deze futuristische lijnen het verhaal “van de start van een nieuw tijdperk”. Een lichte matte tint wordt afgewisseld met zware metallic effecten.

De huidige productie is al voor de onthulling van de nieuwe generatie gestopt omdat de fabriek op op de schop gaat. In de fabriek in Modena start nu namelijk een grote renovatie voor de uiteindelijk bouw van nieuwe “high-performance” sportauto’s. Één van deze auto's belooft in ieder geval een geheel nieuw model te worden die zich naar verwachting volgend jaar laat zien. De productie van de komende GranTurismo en GranCabrio wordt naar Turijn verplaatst.