Maserati neemt iets bijzonders mee naar Goodwood

Het Goodwood Festival of Speed staat weer voor de deur en dat brengt van oudsher enkele interessante primeurs op sportief autogebied met zich mee. Maserati geeft alvast aan dat iets in de melk te brokkelen heeft. De Italianen beloven 'een wereldprimeur van formaat'.

De aankondiging gaat hand in hand met bovenstaande teaserfoto. Daarop zien we een stukje van wat vrijwel zeker een Maserati MC20 is. We zetten er dus voorlopig op in dat het gaat om een speciale versie van de MC20 of misschien wel een facelift van het model. De Maserati MC20 verscheen namelijk alweer bijna vijf jaar geleden, dus dat laatste zou niet onlogisch zijn. We houden je op de hoogte.