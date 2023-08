Maserati MCXtrema wordt overtreffende trap van MC20

Maserati trekt later deze maand het doek van een bloedstollend snel circuitmonster; de MCXtrema. Een auto die zijn naam waarschijnlijk eer aan doet, want het is in de basis een MC20, alleen dan extremer in vrijwel alles.

Maserati kondigt aan dat het 18 augustus tijdens de Monterey Car Week de MCXtrema presenteert. Dat wordt de productieversie van de Maserati Project24, een vooralsnog enkel digitaal voorgesteld circuitmonster op basis van de MC20. Reken maar dat de Maserati MCXtrema in grote lijnen op de Project24 lijkt. Er hoeft immers niet veel aan het ontwerp afgezwakt te worden vanwege eventuele regeltjes; de auto is puur voor circuitgebruik bestemd. Het is waarschijnlijk een spiritueel opvolger van de Maserati MC12 Versione Corse, de circuitversie van MC20-voorvader MC12.

Net als bij die MC12 Versione Corse ligt het vermogen van de MCXtrema ver boven de 700 pk. De Nettuno-V6, die in de MC20 goed is voor 630 pk, is in de MCXtrema opgeschroefd tot een vermogen van 730 pk. Net iets minder dan de 740 pk die de Project24 in theorie had, maar het lijkt ons genoeg. De kans dat we het uit kunnen proberen, is vrijwel nihil. Maserati gaat er maar 62 van bouwen en die zijn nu al uitverkocht. We zijn ook benieuwd hoe vaak de MCXtrema überhaupt op een circuit te zien zal zijn. Nu eerst op naar 18 augustus, dan kunnen we de auto in elk geval visueel bewonderen.