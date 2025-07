Maserati MCPura is tienduizenden euro's goedkoper dan MC20

Nieuwe is altijd duurder, toch? Zeker niet. Dat bewijst nota bene Maserati. De hagelnieuwe Maserati MCPura is dik €20.000 goedkoper dan de MC20 die hij vervangt. Of moeten we zeggen: minder duur?

Goedkoop is een Maserati natuurlijk nooit. Ook de nieuwe Maserati MCPura niet. Wél is het prijsvoordeel ten opzichte van voorganger MC20 simpelweg riant. De Maserati MC20 kostte €327.250 en mocht als open MC20 Cielo voor €365.070 mee naar huis. Daar duikt opvolger Maserati MCPura tienduizenden euro's onder, zo kan AutoWeek exclusief melden.

De Maserati MCPura heeft een Nederlandse vanafprijs van €305.617. Daarmee is de dichte Maserati-met-middenmotor €21.633 goedkoper dan de MC20. Het prijsverschil tussen de open versies is nog groter. De Maserati MCPura Cielo kost in Nederland €341.700. Dat is maar liefst €24.000 minder dan je voor de MC20 Cielo kwijt was.

Helemaal nieuw is de MCPura overigens niet. Feitelijk is het de 'gefacelifte' versie van de MC20, al zijn de uiterlijke verschillen tussen de MC20 en de MCPura niet wereldschokkend. Achter de voorstoelen van de MCPura ligt net als bij de MC20 een 630 pk en 720 Nm sterke 3.0 V6, de zogeheten Nettuno-machine met twee turbo's. Schakelen gaat opnieuw met een achttraps automaatDe 0-100-sprint is in 2,9 tellen gepiept. De topsnelheid bedraagt 325 km/h.

