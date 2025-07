Maserati MCPura: de MC20, maar dan beter

Alweer bijna vijf jaar geleden toverde Maserati een indrukwekkende supercar uit de hoge hoed. Die in 2020 verschenen knaller kreeg de toepasselijke naam MC20. Je zou dan misschien denken dat bij een facelift in 2025 de naam in MC25 verandert, maar dat is niet het geval. De cijfers verdwijnen in het geheel en nu luistert hij naar de naam MCPura.

Denk maar niet dat Maserati heel wild los is gegaan op de MC20 om er een heel andere verschijning van te maken, dat was natuurlijk ook helemaal niet nodig, toch? De MCPura heeft ten opzichte van de MC20 een wat sportiever front, geïnspireerd op dat van de GT2 Stradale, hij heeft net even wat andere lijnen onderaan de bumpers en flanken en achterop is er een grote eveneens op de GT2 Stradale geïnspireerde achterspoiler beschikbaar. De kleur Ai Aqua Rainbow (mat op de coupé en glanzend op de Cielo) is ook nieuw. In het interieur spotten we vooral meer alcantara dan we gewend waren en ook is er een meer op de racerij geïnspireerd stuurwiel van de partij.

De MCPura moet in beginsel al sportiever aanvoelen dan de MC20, dankzij diverse aerodynamische verbetering en al helemaal met de grote achtervleugel achterop. Aan het vermogen is echter niet gesleuteld. Dat betekent dat er nog altijd een 630 pk sterke 3.0 V6 van de partij is. De bekende Nettuno met twee turbo's. Die is wederom aan een achttraps automaat gekoppeld. De prestaties blijven gelijk aan die van de MC20: van 0 naar 100 km/h gaat in zo'n 2,9 seconden en de topsnelheid is 325 km/h.

Cielo

De Maserati MC20 had het rijk nog even alleen bij zijn introductie, want pas dik anderhalf jaar later verscheen de Cielo geheten open variant. Bij de MCPura is die meteen te koop. De grootste eyecatcher daarbij is het dak, maar dat is nu een extra bijzonder exemplaar. De Maserati MCPura Cielo heeft een elektrochromatisch glazen dak, dat met een druk op een knop transparant of juist ondoorzichtig te maken is. Zo moet je zelfs met het dak dicht nog een beetje het idee hebben dat je open rijdt. Net als bij de MC20 is het dak in slechts 12 seconden te openen of sluiten. Dat kan tot een snelheid van 50 km/h. De topsnelheid van de Maserati MCPura Cielo ligt overigens 5 km/h lager dan die van de dichte versie.

Het is nog niet helder wat de Maserati MCPura gaat kosten. Reken maar dat het begin bij dik boven de drie ton, twee jaar geleden ging de vanafprijs van de MC20 immers ook al de drie ton voorbij.