Maserati MC20 Cielo is los en open

Maserati noemt de open MC20 officieel ‘Cielo’, wat ‘lucht’ of ‘hemel’ betekent. Dat wisten we al, maar evengoed krijgt de auto in het persbericht geregeld de toevoeging ‘spyder’. Dat is tenslotte wat het ís: hij heet Cielo, maar het ís een spyder. Zoals tegenwoordig gebruikelijk is bij supercars met middenmotor, heeft de auto een hard klapdak.

Anders dan bij veel concurrenten is dit echter niet van carbon, maar van glas dat met een druk op de knop ondoorzichtig kan worden gemaakt. Dat betekent ook dat het dak uit één deel bestaat, en dat verklaart weer waarom er zo’n grote ‘klep’ opent om hem door te laten. Het dak wordt met een ingenieuze armenconstructie opgetild en keurig met de bovenkant naar boven in het achteronder gestopt, zoals op onderstaande video (kort) te zien is. Het openen of sluiten zelf duurt trouwens ook niet al te lang: 12 seconden.

Bij de dichte MC20 zijn de openingen in de achterruit min of meer uitgesneden in de vorm van de Maserati-drietand. Bij gebrek aan een liggende ruit ging dat feest bij de Cielo-versie niet door, maar ter compensatie plakt Maserati een enorme drietand op het achterdek. De achterruit zelf is klein en staat rechtop, zodat hij ook als windvanger kan fungeren met geopend dak. Achterin kan toch nog ergens 100 liter aan bagage worden verstopt, terwijl de neus 50 extra liters aankan.

Het overgewicht van de oen versie blijft beperkt tot 65 kg ten opzichte van de dichte MC20. In totaal weegt de auto 1.540 kg, mooi 10 kg onder de volgende mrb-klasse. Ondertussen wordt de auto aangedreven door exact dezelfde Nettuno-V6 met 630 pk en 730 Nm, goed voor een 0 tot 100 tijd van ‘ongeveer’ 3 seconden. Ter vergelijking: voor de coupé geeft Maserati 2,9 tellen op. De topsnelheid van de Maserati MC20 Cielo ligt op dik 320 km/h.

Maserati doet niet kinderachtig en geeft meteen de Nederlandse prijslijst van de MC20 Cielo vrij. Die begint in Nederland, dus inclusief btw en bpm, bij €322.634. Daarmee zit hij nipt onder de laatst bekende prijs van de Ferrari F8 Spider, die overigens wel een v8 heeft. Wie een normale Cielo maar wat gewoontjes vindt, kan aan het begin trouwens ook opteren voor introductieversie PrimaSerie Launch Edition. Die onderscheidt zich met onder meer gouden accenten, speciale zwarte wielen en ‘PrimaSerie’ op de hoofdsteunen. In totaal worden er 60 exemplaren gebouwd in deze uitvoering.