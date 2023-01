Maserati: 'Langzamer laden levert belangrijk voordeel op'

In een gesprek met het Britse Autocar laat Ana Paola Reginatto, hoofd van de elektrische tak van Maserati, weten dat het merk speelt met het idee om elektrische auto's zonder snellaadmogelijkheid te bouwen. Daarbij benadrukt ze dat er geen concrete plannen voor zijn, maar duidt ze wel dat het weglaten van de technologie belangrijke voordelen heeft. Een DC-lader aan boord van een elektrische auto weegt namelijk al zo 40 kilo en brengt kosten met zich mee, terwijl langzamer AC-laden in veel gevallen snel genoeg gaat.

Reginatto noemt dat auto's 60 tot 70 procent van de tijd stilstaan en er dus in de meeste gevallen genoeg tijd is om een auto met een langzamere lader vol te laden - ook als dat een snelle auto is. Juist bij sportauto's is de gewichtsbesparing als het gevolg van het weglaten van een DC-lader welkom. "Normaliter zouden we miljoenen uitgeven om 40 kilo te besparen bij de ontwikkeling van een auto", zegt ze.

'Excessieve consumptie'

Reginatto acht het belangrijk om te benadrukken dat er geen concrete plannen zijn, omdat het idee indruist tegen wat we tot dusver graag doen bij het overwegen van een auto: rekening houden met wat we maximaal nodig zouden kúnnen hebben. Ze haalt aan dat auto's nu vaak ruim genoeg moeten zijn voor die paar keren per jaar dat we op vakantie gaan, en dat het rijbereik daar ook op aan moet sluiten. 'Excessieve consumptie' noemt ze dat, waarbij ze aangeeft dat er wat dat betreft een langzame trendverschuiving op gang komt.

Een auto die voor het gros van de situaties uitkomst biedt in plaats van voor vrijwel alle situaties zou het resultaat daarvan kunnen zijn. Reginatto houdt echter een slag om de arm en geeft weer dat het meer te maken heeft met wat ze in 2032 zouden uitbrengen, dan in 2023. Reken er dus maar op dat bijvoorbeeld de elektrische versie van sportwagen MC20 gewoon een DC-lader aan boord zal hebben. Tegen de tijd dat de opvolgers van de eerste elektrische Maserati's ontwikkeld worden, neemt Maserati de wensen van de klant wat laden betreft mogelijk opnieuw onder de loep.