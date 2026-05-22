Het gonst al tijden van de geruchten rond Maserati en moederbedrijf Stellantis. Het Europees-Amerikaanse concern zou Maserati liever kwijt dan rijk zijn, maar dat is natuurlijk niet wat er naar voren komt in de presentatie van Stellantis' toekomstplannen. Integendeel zelfs; er worden gewoon twee fonkelnieuwe Maserati's aangekondigd tot aan 2030. We zien ze zelfs al onder een doek staan en desondanks is goed te zien dat het gaat om een SUV en een gelikt gelijnde sportieve coupé. Maserati heeft het over twee modellen in het E-segment.

Het zou zomaar kunnen dat één van de twee van Chinese afkomst is. Maserati wordt gelinkt aan Huawei en JAC. Concreet zou hun gezamenlijke dochtermerk Maextro een model gaan delen met Maserati. Maextro heeft onder meer een nieuwe SUV in het vat zitten, dus wellicht is de Maserati-SUV daaraan verwant. Je hoort het al, wij speculeren er vooralsnog aardig op los. Helder is in elk geval dat Maserati niet stil zit.

Afgebeeld bovenaan: Maserati werkt momenteel aan facelifts voor de GranCabrio en GranTurismo.