Maserati Grecale: mild-hybride, V6 én elektrisch

Het hing al een tijdje in de lucht en de officiële introductie is al een paar keer uitgesteld, maar nu kunnen we dan eindelijk kennismaken met de Maserati Grecale. Met een mild-hybride 2.0 viercilinder als basismotor en een V6 met twee turbo’s in de Trofeo. En over een jaar komt er zelfs een volledig elektrische versie.

Highlights

Kleiner dan de Levante

Altijd 4WD en 8-traps automaat

Mild-hybride viercilinders: 300 of 330 pk

Biturbo V6: 530 pk

In de tweede helft van 2022 op de markt

Volledig elektrische versie in 2023

Eerst maar even over de correcte uitspraak van Grecale: de g en de c spreek je uit als een zachte k, een soort van ‘Crekale’ dus. In 2016 introduceerde Maserati de Levante en dat werd al snel het meest verkochte model, zoals ook bij Porsche de SUV’s de kar trekken. De Grecale is 17 centimeter langer dan de Alfa Romeo Stelvio waarmee hij het Giorgio-platform deelt en beide auto’s worden in dezelfde fabriek gebouwd. De Grecale is de tweede auto die onder de vlag van het nieuwe Maserati-DNA is ontwikkeld, de MC20 was de eerste. Quentin Amore, hoofd exterieurdesign: “Vooral het front van de Grecale spreekt dezelfde taal als de MC20. De grille is laag gepositioneerd en is groot, de koplampunits zijn verticaal met een eigen, voor Maserati unieke lichtsignatuur. In het ontwerp van alle types wielen vind je de drietand van ons merk terug. De lijnen van de Grecale zijn tijdloos en daardoor van een blijvende schoonheid. Alle toekomstige modellen volgen deze trend.”

Trofeo met F1-technologie

Het is niet voor niets dat Maserati juist nu de Grecale introduceert. De middelgrote, luxe SUV is wereldwijd gezien het snelst groeiende segment voor een brede klantengroep. Het gamma bestaat uit drie versies: de GT, de Modena en de Trofeo. Die onderscheiden zich op designdetails en interieuraankleding van elkaar en ook wat aandrijflijn betreft. Het huidige kroonjuweel van Maserati, dat we al kennen uit de spectaculaire MC20, vormt het kloppende hart van de Trofeo en luistert naar de naam Nettuno. Een 3,0-liter V6 met in dit geval 530 pk en 620 Nm koppel, twee turbo’s, cilinderuitschakeling, voorkamerinjectie en een inspuitdruk van 350 bar. Klinkt als techniek uit de Formule 1 en dat is het dan ook. Misschien niet zo spectaculair als de Ferrari-V8 uit o.a. de Levante Trofeo, maar zonder meer een indrukwekkend stuk techniek. De topsnelheid van deze versie bedraagt 285 km/h, van 0-100 km/h gaat in 3,8 seconden.

Milde hybrides, geen diesel, geen plug-in

De twee andere versies moeten het met een viercilinder, tweeliterturbomotor stellen. De GT heeft 300 pk, de Modena 330 pk. De turbo is voorzien van een zogeheten e-booster en wordt dus niet alleen door de uitlaatgassen aangedreven. Net als de Trofeo, wordt de aandrijving naar de vier wielen overgebracht via een 8-traps automaat van ZF. Om de hoogstwaarschijnlijk bovengemiddelde dorst van de bijna twee ton wegende SUV enigszins te temperen, zijn deze versies voorzien van een 48 Volt-systeem en een starter/generator (mild hybrid) die de krukas van elektrische ondersteuning voorziet. Geen ruimte voor een diesel of een plug in-hybride? Nee, volgens Maserati sluit de milde hybride beter aan bij de wensen van de klant en is een phev te zwaar. Er is bij de ontwikkeling veel werk gemaakt van recuperatie, zodat er zo weinig mogelijk remenergie verloren gaat en zo veel mogelijk elektriciteit wordt opgewekt om het accupakket te laden. Beide 2,0-liters zijn goed voor 450 Nm koppel en een top van 240 km/h. De snelste gaat in 5,3 tellen vanuit stilstand naar 100 km/h, de iets minder krachtige in 5,6 seconden. Kortom, met de viercilinder ben je al prima bediend.

Boemerang-achterlichten

Afhankelijk van de uitvoering staat de Grecale op 19, 20 of 21 inchwielen en actieve schokdempers zijn standaard. De Trofeo heeft luchtvering, dit is optioneel op de andere versies. De GT is meer geënt op comfort, de Modena – met achter een grotere spoorbreedte - op sportiviteit en de Trofeo is ultrasportief. Ook terug van weggeweest en inmiddels al toegepast op meer modellen van Maserati, zijn de boemerangvormige achterlichten, als een hommage aan de eerste generatie 3200 GT. Een andere knipoog naar het rijke verleden zijn de drie kleine ventilatieroosters in de voorspatborden, die de flanken van de A6 GT 1500 uit 1947 ook al sierden en destijds daadwerkelijk een functie hadden. De bagageruimte meet 570 liter, bij de GT en Modena is dat 535 liter, vanwege het accupakket.

Digitalisering en individualisering

In het interieur van de Grecale heeft de digitalisering duidelijk doorgezet. Het instrumentenpaneel bestaat uit een 12,3 inch scherm, net zo groot als dat voor het infotainmentsysteem. Een iets kleiner scherm (8,8 inch) in de middenconsole biedt snelle toegang tot alle comfortfuncties. De bekende ronde klok ging eveneens met zijn tijd mee en is gedigitaliseerd. Het kleine, ronde schermpje kan een analoog uurwerkje weergeven, maar ook een kompas of de G-krachten die ontstaan tijdens het remmen, accelereren of het nemen van bochten. Daarnaast ‘communiceert’ het met je als je spraakcommando’s ingeeft. De transmissie bedien je door middel van druktoetsen tussen de twee schermen in het midden en het openen van de portieren gaat ook elektronisch, met voorin een mechanische back up. Vind je je Grecale nog niet exclusief of genoeg, dan kun je in Modena terecht voor het Fuoroserie-programma, met bijna onbegrensde mogelijkheden.

Volledig elektrisch: de Grecale Folgore

Een jaar na de introductie van de benzineversies komt er een volledig elektrische Grecale, de Folgore. Wat we nu al weten van de techniek: hij krijgt een 105 kWh accupakket, een 800 Nm sterke motor en is voorzien van 400 Volt-techniek. Een fikse actieradius en laden met hoge snelheid lijken daarmee gegarandeerd. De elektrificatie van het merk vindt plaats onder de titel ‘Folgore’ (Italiaans voor bliksem, onweer) en de Grecale zal, na de MC20, de tweede elektrische Maserati zijn. Later volgen de GranTurismo en de GranCabrio. De ambiance in het interieur moet het duurzame karakter van de elektrische versie uitstralen. De stoelen en portieren zijn bekleed met een materiaal dat aanvoelt en oogt als een duikpak. Het is gemaakt van gerecyclede visnetten. Koperkleurige accenten typeren het elektrische karakter.