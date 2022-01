Maserati Grecale in het rood de sneeuw in

Nu de introductie van de Maserati Grecale is uitgesteld, is het voor de Italianen zaak om de aandacht nog een paar maanden vast te houden. Dat gebeurt onder meer door de compacte SUV te tonen in een andere camouflageprint, en onder winterse omstandigheden.

De Grecale zou in november worden geïntroduceerd, maar staat nu voor het voorjaar gepland. Om de pijn te verzachten, mogen we even meespieken met de testrijders van Maserati in Lapland. Daar wordt bekeken of de auto het volhoudt in extreme kou, en hoe het kleine broertje van de Levante reageert op gladheid. De foto’s tonen een Grecale die op vergelijkbare wijze is ingepakt als voorheen, zij het in rood in plaats van blauw.

De MC20-achtige koplampen komen mooi in beeld en staan duidelijk boven de grote, laag in de bumper geplaatste grille. Het resultaat doet wat denken aan Jaguars E-Pace, maar is dankzij die grille tegelijkertijd ook duidelijk Maserati. Aan de achterzijde zien we achterlichten doorschemeren die met wat fantasie en optimisme doen denken aan de boemerangvorm van de exemplaren op de 3200GT. Maserati heeft zoveel fantasie, bleek al bij de introductie van soortgelijke achterlichten op de Ghibli, Quattroporte en Levante.

De Grecale komt straks in ieder geval beschikbaar met een mild-hybride aandrijflijn zoals in de Ghibli en de Levante, zij het met 300 in plaats van 330 pk. Ongetwijfeld komen er ook andere versies, maar daarover is officieel nog niets bekend.