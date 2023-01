Maserati GranTurismo: vanbinnen net een Grecale

De nieuwe Maserati GranTurismo is door de Italianen al uitvoerig vanbuiten belicht. Nu kunnen we je eindelijk ook het interieur van de nieuwe Maserati GranTurismo laten zien.

De aanloop naar de introductie van de nieuwe Maserati GranTurismo is een lange. Mondjesmaat gaf Maserati vorig jaar meer informatie én nieuw beeldmateriaal van zijn nieuwe sportcoupé vrij, maar nog altijd hielden de Italianen het een en ander onder de pet. Zo zijn er nog altijd geen officiële specificaties van de elektrische GranTurismo Folgore. Vandaag kunnen we je eindelijk het interieur van de nieuwe Maserati GranTurismo laten zien en daarmee is in ieder geval één open plek ingevuld.

Maserati heeft namelijk stilzwijgend zijn beeldbank aangevuld met afbeeldingen van het interieur van de nieuwe GranTurismo. We kunnen je daarom niet alleen het binnenste van de GranTurismo in zijn mildste vorm (Modena) laten zien, maar ook dat van de heftigere Trofeo en de elektrische Folgore. De werkplek van de nieuwe GranTurismo lijkt overigens behoorlijk op dat van een andere kakelverse Maserati: de Grecale. Beide modellen hebben een middenconsole met daarin niet alleen een infotainmentdisplay, maar tevens een daar aanvast geknoopt scherm om waarmee je onder meer de klimaatregeling kunt aansturen. Verder komt zelfs de vormgeving van de deurpanelen in grote lijnen overeen.

De GranTurismo Modena heeft een 490 pk en 600 Nm sterke 3.0 V6 en is daarmee de mildste variant . Voor meer V6-geweld zorgt de Trofeo die met 550 pk en 650 Nm een stuk potenter is. Deze variant beukt al in 3,5 tellen naar de 100 km/h. Zoals gezegd komt de nieuwe GranTurismo er niet alleen met benzinemotoren. In de vorm van de Maserati GranTurismo Folgore is er namelijk ook een elektrische versie. Die is met 761 pk en 1.350 Nm met afstand de krachtigste. Al in 2,7 seconden zoemt hij naar 100 km/h. Wie het pedaal 8,8 seconden lang volledig intrapt, raast met 200 km/h over de weg. De topsnelheid van deze vierwielaangedreven elektrische GranTurismo bedraagt een voor een EV zeer indrukwekkende 320 km/h. Later volgt nog een open GranCabrio.