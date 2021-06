Maserati Ghibli krijgt twee nieuwe speciale edities

Maserati en speciale edities lijken haast onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het merk met de drietand komt nu wederom met een speciale Ghibli, ditmaal tot stand gekomen in samenwerking met een Japanse kunstenaar. Het kleurenschema vult Maserati in ieder geval alvast voor je in.

De Ghibli krijgt vaker speciale jasjes aangemeten van Maserati. Het merk wil hiermee de mogelijkheden van het Fuoriserie-personalisatieprogramma demonstreren. Eerder sloeg Maserati de handen ineen met een Chinese influencer en bracht het een eerbetoon aan zijn eigen racehistorie. Ditmaal werkt Maserati samen met de Japanse 'straatcultuurpionier' Hiroshi Fujiwara. Die term zegt ons om eerlijk te zijn vrij weinig, maar de beste man is onder meer producer, muzikant en beeldend kunstenaar. De Ghibli Operanera en Operabianca zijn het resultaat van deze intercontinentale samenwerking tussen Japan en Italië. 'Een duet in de waarste zin van het woord', zo omschrijft Maserati het.

Aan de buitenkant zijn de Operanera en Operabianca te herkennen aan hun kleurenschema, vooral de eenduidigheid daarvan. De Operanera, die op de foto's te zien is, is volledig in het zwart gestoken. Voor de Operabianca trok Maserati dan weer een blik witte lak open. De 20 inch Urano-wielen zijn bij beide varianten wel in het matzwart uitgevoerd. Verder zijn de twee speciaaltjes te herkennen aan de chromen grille in een ruitpatroon, waarop rechtsonder het woord 'Fragment' te zien is. Dat is de naam van het kledingmerk van Fujiwara. Volgens Maserati weerspiegelt de grille Fujiwara's 'grootstedelijke stijl', maar wij kunnen niet helemaal ontdekken hoe dat abstracte begrip erin tot uiting komt.

Codetaal

Het exterieur van de Operanera en Operabianca is te herkennen aan nog een ander detail, maar daarvoor zal je de auto wel van dichterbij moeten bekijken. Onder de drie ventilatieroosters op de flanken staat namelijk een code: M157110519FRG. Die code staat er niet zonder reden: volgens Maserati zijn de eerste vier tekens de modelcode van de Ghibli, de volgende zes cijfers verwijzen daar de datum van de eerste ontmoeting tussen Fujiwara en het ontwerpcentrum van Maserati en de laatste drie letters zijn het 'acroniem' van Fragment. Dat je het even weet. Mocht je de betekenis van de code zijn vergeten, dan staat daaronder gelukkig nog wel 'Maserati Fragment'. Op de C-stijl vervangt het Fragment-logo de drietand van Maserati.

Het interieur van de Ghibli Operanera en Operabianci is bekleed in een combinatie van leder en Alcantara. De aanduiding 'Ghibli Fragment' is in de rugleuningen van de voorstoelen geborduurd. De blauwe veiligheidsgordels springen het meest in het oog. Het rechtsgestuurde exemplaar op de foto's doet wellicht vermoeden dat deze speciale Ghibli's alleen bedoeld zijn voor de Japanse markt, maar Maserati meldt dat ze ook in de rest van de wereld leverbaar worden. Of hij ook naar Nederland komt, kon Maserati Nederland niet vertellen. Ook de prijs blijft vooralsnog onder de pet. In totaal bouwt Maserati 175 exemplaren.