Maserati geeft Levantes met V8 een prijs

In de eerste helft van vorig jaar lanceerde Maserati niet alleen de Levante Trofeo, maar ook de Levante GTS. Allebei hebben ze een 3,8-liter grote dubbel geblazen V8 onder de kap, een achtcilinder die in de Trofeo 590 pk en in de GTS (foto 5 en 6) een iets bescheidener maar nog altijd heftige 530 pk mobiliseert. Nu weten we eindelijk wat deze smaken in ons land moeten kosten.

De Levante Trofeo heeft een prijskaartje waar een bedrag van - schrik niet - € 241.900 op is geschreven. De milder ingestelde GTS wisselt vanaf minstens € 221.800 van eigenaar. Van de Trofeo is ook een Launch Edition beschikbaar, een introductieversie waarvan in Europa 50 exemplaren worden verkocht. Deze € 262.00 kostende variant is leverbaar in de kleuren Blue Emozione, Giallo Modenese en Rosso Magma en heeft stoelen die met zwart leer en rode, blauwe of gele stiksels zijn afgewerkt.

Bestellen kan per direct.

.