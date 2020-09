Maserati Folgore: elk model ook als EV

Dat ook Maserati EV’s wil gaan voeren, is al even bekend. Tijdens het onthullingsfeestje van de spectaculaire MC20 doet het illustere merk echter uitgebreid uit de doeken hoe het elektrische gamma eruit gaat zien. Ook schijnt men vrij letterlijk een lichtje op de elektrische aandrijflijn, waarvan we zelfs al beelden hebben.

Maserati’s elektrificatie-strategie krijgt de naam ‘Folgore’, wat ‘bliksem’ betekent. Het moet toch heerlijk zijn om te leven in een land waar nagenoeg ieder woord klinkt als een klok, maar dat terzijde. De Folgore-naam is niet alleen voor intern gebruik, maar wordt naar alle waarschijnlijkheid ook op de auto’s die het programma voortbrengt geplakt.

GranTurismo én GranCabrio

Tijdens een bezoek aan Maserati’s Innovation Lab, waar de hele boel wordt uitgedacht, krijgen we de eerste van die auto’s al te zien. De nieuwe GranTurismo staat nog onder een doek, maar de basisvormen zijn daarmee al wel waarneembaar. Zoals de eerdere teaserfoto ook al liet zien, wordt aan het concept niet getornd. De GranTurismo blijft dus een sportieve GT met een lange, lage neus en een wulps lijnenspel.

Anders dan eerder werd gedacht, wordt de auto ook gewoon met een benzinemotor leverbaar. De Folgore-variant zal qua uiterlijk hooguit op detailniveau afwijken van de brandstofauto. Behalve de gesloten coupé verschijnt Maserati’s eerste EV ook als GranCabrio. Beide auto’s zijn bij hun introductie uniek, want een EV in dit sportieve en dure deel van de markt kennen we nog niet. De cabriolet is extra speciaal, want behalve in de Smart Cabrio behoort open elektrisch rijden momenteel nog niet tot de mogelijkheden. De GranTurismo en GranCabrio staan voor 2022 op de rol, gelijk als ‘ICE’ en als EV.

800V-architectuur

Kort daarna volgt de elektrische versie van de MC20, die we vanmorgen al even belichtten. Dit is de auto waarvan de technische basis al uitgebreid op bovenstaande foto’s te zien is. De elektrische MC20 maakt gebruik van hetzelfde carbon monocoque als de versie met brandstofmotor. De auto wordt ook gewoon tussen de andere MC20’s gebouwd, in Maserati’s fabriek in Modena.

Hoewel de MC20 duidelijk sportiever is dan de GranCoupe en GranCabrio en er ongetwijfeld de nodige afstellings- en uitvoeringsverschillen zullen zijn, delen de twee veel aandrijfcomponenten. Maserati maakt zich er niet gemakkelijk vanaf, en belooft een 800V-architectuur die geheel in eigen huis wordt ontwikkeld.

Bakken vermogen

De aandrijflijn is voorzien van maar liefst drie elektromotoren, in ieder geval in de genoemde sportieve modellen. Eén ervan bevindt zich bij de vooras en snoept daar bij de MC20 de extra bagageruimte van 50 liter weg, terwijl twee anderen de achteras voor hun rekening nemen. Het accupakket is bij de MC20 zo compact mogelijk gehouden en huist direct achter de stoelen, waar normaal de V6 te vinden is. voor de GT-modellen zal dat hoogstwaarschijnlijk anders worden, aangezien ook de benzineversies van die auto’s totaal anders van opzet zijn. Voor alle modellen geldt dat het extra gewicht van de aandrijflijn ruimschoots wordt gecompenseerd met extra vermogen.

300 kW

Concrete cijfers houdt Maserati in dit stadium uiteraard nog even voor zich, maar het merk snijdt het thema ‘actieradius’ wel aan. Men vindt het belangrijk dat Folgore-kopers vol vertrouwen op weg kunnen, ook in landen waar de laadinfrastructuur wat minder uitgebreid is dan in Nederland. Veel bereik is een belangrijk ingrediënt, maar razendsnel laden ook. Maserati laat een laadvermogen van 300 kW vallen, nog meer dan de Porsche Taycan. Bovendien moet het infotainmentsysteem je kunnen vertellen waar de laadpalen staan, of ze het doen en of ze beschikbaar zijn, zoals veel andere EV’s dat ook kunnen.

Daarna

In 2022 maken we ook kennis met Maserati’s kleinere SUV, de Grecale. Die auto verschijnt ook als EV en dat geldt ook voor alle modellen die erna zullen volgen. Een nieuwe quattroporte en een nieuwe Levante moeten uiterlijk in 2024 verschijnen, opnieuw in benzine- en in elektrische vorm. Een elektrische quattroporte krijgt het trouwens meteen zwaar, want tegen die tijd kennen we onder meer ook de Mercedes EQS en de BMW i7 in het segment van de elektrische topsedans.

Bovendien zijn de Grecale en de MC20 niet de enige familie-uitbreidingen die we van Maserati kunnen verwachten. De Italianen beloven in de komende jaren twintig ‘product actions’, waaronder ook bovengenoemde vernieuwingen vallen. In dertien van de twintig gevallen moet het echter om nieuwe producten gaan.