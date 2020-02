Maserati bevestigt komst tweede SUV

Maserati presenteert eens in de zoveel maanden een nieuwe planning wat de komst van geëlektrificeerde modellen betreft. Ditmaal doen de Italianen wederom een boekje open over wat we op EV-gebied van het merk kunnen verwachten.

Begin dit jaar werd bekend dat de nieuwe generatie GranTurismo en GranCabrio de eerste modellen van het merk worden die een volledig elektrische aandrijflijn krijgen. Deze modellen worden pas in 2021 op de markt gebracht. De Ghibli zal de eerste auto van het merk zijn met hybridetechniek. Die nieuwe Ghibli-smaak moet nog dit jaar beschikbaar komen.

Maserati meldt dat zijn fabriek in Mirafiori hét centrum wordt voor de productie van zijn geëlektrificeerde of volledig elektrische nieuwkomers. De nieuwe GranCabrio en GranTurismo lopen straks in Turijn van de band. Of er ook reguliere verbrandingsmotoren op de prijslijst van de Italianen komen te staan, is nog niet helder. Van de laatste generatie, die in 2007 op de markt kwam, zijn tot 2019 in totaal meer dan 40.000 exemplaren verkocht.

Meer Maserati-nieuws: het merk meldt dat het nog dit jaar een volledig nieuwe supercar op de markt brengt. Van die nieuwkomer komt een versie met een verbrandingsmotor, maar ook een variant met een elektrische aandrijflijn, zo meldt Maserati. Daarnaast spreekt Maserati voor het eerst over de komst van een nieuw 'Utility Vehicle'. Een pick-up zal het niet zijn en dus is het aannemelijk dat de Italianen een nieuwe, tweede SUV aan hun line-up toevoegen. Volgend jaar rollen uit Maserati's faciliteit in Cassino de eerste prototypes. Maserati belooft verder in mei iets nieuws te presenteren, daarover later meer.