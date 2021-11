Marktplaats: 'Grote vraag naar winterbanden'

De term 'winterbanden' werd zo'n 150.000 keer ingevuld in de zoekbalk van Marktplaats, aldus de site. Dat is bijna drie keer zoveel als in dezelfde periode een jaar eerder. Er is daarentegen geen stijging van het aanbod zichtbaar. Sterker zelfs; het aantal advertenties met winterbanden ligt zo'n 4.000 lager dan vorig jaar. Dat de vraag zo 'vroeg' in het jaar al zo hoog ligt, zou volgens Marktplaats kunnen komen door het tekort aan voorraad van winterbanden in garagebedrijven. Een andere reden zou kunnen zijn dat vanaf deze winter het verplicht is om in grote delen van Frankrijk op winterbanden te rijden.

De Bovag spreekt tegen dat er een tekort aan winterbanden is. Een woordvoerder stelt bovendien dat winterbanden vorig jaar minder gebruikt werden, omdat door de coronacrisis minder mensen op wintersport gingen. Zij kunnen dus nog een seizoen langer doen met de banden. Daarnaast neemt de populariteit van vierseizoenenbanden toe. In 2015 reed circa 4 procent van de auto's op deze banden. Dat is nu bijna 20 procent, aldus de Bovag. Deze banden voldoen ook aan de bandenregels in Frankrijk en Duitsland.

De branchevereniging erkent wel dat de vierseizoenenbanden vaker ter vervanging van zomerbanden dan van winderbanden zijn. Evengoed wordt de vraag naar winterbanden door deze all-seasonbanden minder. Van een 'nijpend tekort' is dan ook geen sprake. Wel zijn sommige maten winterbanden minder goed beschikbaar. Dat komt volgens de Bovag dan vooral door het tekort aan bepaalde metalen die in de banden zitten, in plaats van tekorten aan rubber.