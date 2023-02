Marktaandeel EV’s groeit flink in Verenigde Staten

Het marktaandeel van volledig elektrische auto’s is in de Verenigde Staten gegroeid naar 5,6 procent. Tesla is nog altijd de allergrootste op dit vlak, Ford staat op grote afstand op de tweede plek.

Het marktaandeel van volledig elektrische auto’s in de Verenigde Staten was in 2021 nog 3,1 procent, meldt Automotive News. In 2022 is dat met 5,6 procent flink groter, dankzij een combinatie van stijgen de EV-verkopen en dalende autoverkopen in het algemeen. In harde cijfers werden er volgens de cijfers van Experian 756.534 elektrische auto’s verkocht in de VS in 2022, 57 procent meer dan een jaar eerder. 484.351 van die 756.534 auto’s kwamen van Tesla, waarmee dat merk een aandeel van maar liefst 64 procent heeft in de totale EV-verkopen. Ford staat mede dankzij de F-150 Lightning op een tweede plek, maar moet genoegen nemen met slechts 7,5 procent van de EV’s. De populairste EV van de VS was in 2022 de Tesla Model Y, net als in Europa trouwens.

Nu het toch over Europa gaat: hier heeft de EV inmiddels een marktaandeel van 12 procent. De VS lopen op dat vlak dus nog wat achter, maar er wordt flink aan gewerkt. Onder de vlag van de Inflation Reduction Act zijn er nieuwe subsidies geïntroduceerd, die de aanschaf van een EV voor Amerikanen aantrekkelijker moeten maken. Lage stroomprijzen deden dat trouwens al, want met gemiddeld nog geen 16 cent per kWh (saveonenergy.com) is elektrisch rijden zelfs bij Amerikaanse brandstofprijzen gewoon goedkoop.

Dalende verkopen

Kijkende naar het totaal van alle autoverkopen, valt op dat er in de VS in 2022 11 procent minder nieuwe auto’s zijn verkocht dan in 2021. Goodcarbadcar.net registreerde voor vrijwel alle toppers van de verkoopranglijst een flinke daling, met de al genoemde Model Y (plek 8, plus 39,8 procent) als enige uitzondering. Toch moet er nog veel gebeuren om die Tesla in de top 3 te laten belanden. Die wordt namelijk nog altijd ingevuld door achtereenvolgens de Ford F-series, de Chevrolet Silverado en de pick-up-serie van Ram, met een verschil van 100.000 voertuigen met de eerste niet-pick-up. Dat is de Toyota RAV4, overigens.