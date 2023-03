Met de toekomstige milieumaatregelen van de overheid komt het elektrische tijdperk steeds sneller in zicht. Per 1 januari 2035 mag er in Europa geen nieuwe brandstof aangedreven auto meer verkocht worden. Sommige automerken zijn nog ambitieuzer en stellen dit doel al eerder.

Onderzoek

Uit onderzoek van VZR onder haar leden blijkt dat het marktaandeel EV in 2022 voor het eerst groter is dan het aandeel in dieselmotoren. Slechts 20 procent van de auto’s is nog voorzien van een dieselmotor en 27 procent is volledig elektrisch.

Dieselen

Dieselen wordt dus steeds impopulairder. Kijkende naar de lease top 10 van deze maand verkoopt alleen Peugeot de 2008 nog in dieselvariant. Conventioneel benzine rijden kan nog met de Ford Focus, de MINI Mini en de eerder genoemde Peugeot 2008.

MHEV

De mild hybride variant (MHEV), waarbij gebruik gemaakt wordt van een elektromotor met accuaandrijving ter ondersteuning van een normale benzinemotor, zit bij meer merken in het assortiment. Zowel de Kia Niro, Kia Ceed, Volvo XC40, Ford Focus en de Toyota Corolla zijn te verkrijgen in deze variant.

EV-loos

Dat de keuze in het EV-segment toeneemt is ook te zien in deze lease top 10. Maar liefst zeven modellen zijn in emissieloze variant te krijgen. De Kia Ceed, Ford Focus en Toyota Corolla zijn de enige modellen die geen EV-variant in de prijslijst hebben staan.

De VZR Top 10 wordt onder andere gebaseerd op de zakelijke registraties van het afgelopen half jaar. Basis is de goedkoopste vanaf prijs van elk model.

