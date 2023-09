Marktaandeel benzineauto's in EU al jaren stabiel

Nog altijd is het overgrote aandeel van de in de EU nieuw verkochte auto's voorzien van een benzinemotor. Het marktaandeel blijft bovendien al jaren stabiel. Het verkoopaandeel van elektrische auto's groeit wel, alleen niet per se ten koste van benzineauto's.

In de Europese Unie schommelt het marktaandeel van benzineauto's (al dan niet met elektrische ondersteuning) al jaren rond de 6o procent. Dat blijkt uit cijfers van Jato Dynamics. De opkomst van elektrisch rijden verandert dat vooralsnog niet. Wel is er duidelijk een afname van het aantal nieuw verkochte auto's met dieselmotor.

In bovenstaande grafiek is het verloop in de afgelopen jaren te zien. Er vallen behalve de gemiddelde stabiliteit van het aandeel benzineauto's meer zaken op. Zo is de groei van het aandeel nieuw verkochte elektrische auto's niet te missen, maar de groei is vrij geleidelijk van aard. Bovendien schommelt het aandeel nu al ruim twee jaar tussen de 10 en 20 procent. Ook valt op dat er enkele duidelijke pieken in het aandeel zitten telkens aan het einde van het jaar. Dit heeft zeer waarschijnlijk te maken met aflopende fiscale voordelen voor elektrische auto's, zoals we dat hier in Nederland met de bijtelling ook hebben meegemaakt. Er is dan vaak nog een run op elektrische auto's vlak voor de jaarwisseling. De meest duidelijke ontwikkeling is zoals gezegd de daling van het marktaandeel dieselauto's. Dat aandeel is nu al bijna op slechts een kwart van wat het begin 2018 nog was.

De bovenstaande verdeling die ACEA onlangs liet zien geeft een wat gedetailleerder beeld van de huidige situatie. Het leeuwendeel van de hybride auto's (een aandeel van ruim 25 procent in juli) moet dus een hybride met benzinemotor geweest zijn. Zoals ook hier te zien is, ontlopen dieselauto's en volledig elektrische auto's elkaar niets meer qua verkoopaandeel. In juni lag het aandeel volledig elektrische nieuwe auto's volgens ACEA voor het eerst boven dat van nieuwe auto's met enkel een dieselmotor. Dat zullen we, als de huidige trend zich doorzet, vaker zien, alleen lijkt de benzineauto EU-breed nog lang niet van de troon te worden gestoten.

In Nederland loopt het iets anders; hier was afgelopen maand ongeveer een derde van de nieuw verkochte auto's elektrisch en is de dieselauto al bijna geheel uit de verkooptaart verdwenen. Benzineauto's en hybride auto's zijn samen goed voor een marktaandeel van ruim 65 procent.