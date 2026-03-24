De verkoop van nieuwe auto's met enkel een benzinemotor is vorige maand met meer dan 23 procent ingestort in de Europese Unie, waarbij alle grote markten een duidelijke daling lieten zien. De markt voor diesels bleef ook krimpen, met bijna 18 procent minder verkopen in februari. Dat maakte de Europese autobrancheorganisatie ACEA dinsdag bekend.

Bij de verkoop van auto's met enkel een benzinemotor kreeg Frankrijk vorige maand de hardste klap, met een daling van maar liefst 48,5 procent. Daarna volgen Duitsland (min 22,8 procent), Spanje (min 20,8 procent) en Italië (min 18,6 procent). Hybrides bleven afgelopen maand het populairst. In totaal werden er bijna 644.000 stuks verkocht, waarmee het marktaandeel van hybrides op bijna 39 procent uitkomt. Het totaal aantal autoverkopen in de Europese Unie is vorige maand volgens ACEA met 1,2 procent gedaald.

De verkoop van volledig elektrische auto's in de EU ging in februari met ruim een vijfde omhoog tot 158.200 stuks. Opvallend is dat in Nederland juist een derde minder elektrisch aangedreven auto's de showrooms uitrolden. Dat komt volgens brancheorganisaties door de flinke eindsprint in de verkopen in de laatste maanden van vorig jaar, omdat er werd gerekend op minder gunstige bijtellingregels dit jaar.