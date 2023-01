Mansory komt met driedeurs Lamborghini Urus

Zo nu en dan schenken we hier aandacht aan de opvallende creaties van Mansory. En dit keer zeker, want de tuner ging bij het aanpakken van de Lamborghini Urus zó ver, dat die na het verlaten van de Duitse tuner nog maar drie deuren heeft. Of het resultaat er mag wezen, laten we in het midden. Opvallend is het zonder meer.

Nadat Mansory meermaals van zijn ongetwijfeld excentrieke klanten kreeg te horen dat een driedeurs Lamborghini Urus misschien een goed idee is, gingen de Duitsers aan het werk. Na - naar eigen zeggen - anderhalf jaar aan ontwikkelingswerk, is het resultaat van dat werk gereed. We heten welkom: de Mansory Venatus Coupé Evo C. Dat is dus de driedeurs variant van de Mansory Venatus Evo S, wat weer een verder uitgeknepen versie van de 'reguliere' Mansory Venatus is.

Dat betekent dat de Urus-met-twee-deuren-minder een 900 pk en 1.100 Nm koppel sterke variant van Lamborghini's dubbelgeblazen V8 in het vooronder heeft. Daarmee sprint de creatie binnen 3 tellen naar de 100 en ligt de piek op 323 km/h, aldus Mansory. Om van de Urus een driedeurs te maken, werden de voorportieren met 20 centimeter verlengd en werd de B-stijl even ver teruggeplaatst. Op de plekken waar normaalgesproken de deuren voor de achterpassagiers zitten, plaatste de tuner grote luchtinlaten. Of die ook ergens goed voor zijn, durven we te betwijfelen - maar ze zien er natuurlijk wel 'lekker' uit. Niet dan?

Vind jij van wel en heb je nog een paar ton over, dan moet je er snel bij zijn. Mansory heeft als goede voornemen om slechts acht exemplaren van de Venatus Coupé Evo C te bouwen en voor zo ver duidelijk zijn die nog niet allemaal verkocht. Hij zal flink meer kosten dan een standaard Lamborghini Urus, maar eerlijk is eerlijk: een 5- naar 3-deurs conversie getuigt van veel werk en is met recht bijzonder.