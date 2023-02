Mansory Gronos Coupé Evo C is driedeurs G-klasse met 900 pk

In het hoekje van autoland waar het formaat van je wielen en de hoeveelheid koolstofvezels flapjes en randjes je plek in de pikorde bepalen zijn het tuners als Mansory die de dienst uitmaken. Vandaag laat de tuner zich van een wel heel excentrieke kant zien. Het tovert de Mercedes-Benz G-klasse namelijk om tot een driedeurs spoilerfestijn met suicide doors.

De huidige generatie Mercedes-Benz G-klasse is er in tegenstelling tot zijn voorganger alleen als vijfdeurs. Mansory vind dat maar niks en herhaalt een trucje dat het eerder uithaalde met de Lamborghini Urus. Mansory tovert de G-klasse namelijk om tot een knotsgekke driedeurs, compleet met verkeerd om openslaande portieren. Het gevaarte heet voluit Mansory Gronos Coupé Evo C en wordt in een kleine oplage van acht stuks geproduceerd. Toch krijgt elk exemplaar een 'One of One'-badge mee, volgens de tuner omdat elk exemplaar volledig naar wens van de klant samengesteld kan worden.

De Mansory Gronos Coupé Evo C is natuurlijk meer dan een G-klasse die van zijn achterportieren is ontdaan. Mansory heeft de B-stijl naar achteren verplaatst zodat het de voorportieren kon vergroten. Mansory geeft de Gronos Coupé Evo C een weelderig interieur, compleet twee losse stoelen achterin en een heuse console ertussen die niet zou misstaan in een S-klasse. Onder de kap ligt een tot 900 pk en 1.200 Nm opgeschroefde V8 en daarmee stampt de bijzondere G-klasse in slechts 3,3 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Voel je je niet helemaal veilig in het verkeer? Geen probleem, Mansory kan namelijk ook een gepantserde versie leveren.