Mansory Carbonado X: extra pittige Lamborghini

Je neemt een Lamborghini Revuelto, schroeft er een lading nieuwe aerodynamische onderdelen van koolstofvezel op en voilá: je hebt de Mansory Carbonado X voor je neus. Dat is kort door de bocht wat er hier is gebeurd. Het ziet er zonder meer spectaculair uit. Vooral de extra vleugels langs de flanken zijn heftig. Er is zodanig veel extra carbon aan de auto toegevoegd dat hij er zelfs zijn nieuwe naam aan dankt. Het koolstofvezel is bovendien van voren tot achteren volledig te zien, want er is geen verhullende laklaag overeen gegaan.

Mansory heeft meer gedaan dan alleen de koets van de Revuelto flink aanpakken. Hij staat ook op nieuwe 21- en 22-inch wielen, er is een overdaad aan Alcantara-bekleding in het interieur en uiteraard ontbreekt het niet aan de nodige Mansory-logo's. Het wellicht belangrijkste nieuws vinden we in het hart van de auto. De 6,5-liter V12 is nu maar liefst 930 pk en 765 Nm sterk en samen met de drie elektromotoren is er nu een systeemvermogen van 1.120 pk. Dat is goed voor een topsnelheid van 355 km/h en de 0-100 km/h-sprint is in 2,3 seconden gepiept. Dat wijkt op zich niet per se veel af van het origineel, maar met zulke waarden is elke mogelijke verbetering al snel marginaal. De prijs laat Mansory waarschijnlijk uit beleefdheid naar de eigenaar even in het midden. Dé eigenaar? Jazeker, er is er maar één van.