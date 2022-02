Man betrapt met 1.600 liter diesel uit buitenland achterin

Een 59-jarige man uit Duitsland die kennelijk hoopte goedkoper uit te zijn door 1.600 liter diesel te tanken in buurland Polen, heeft daarvoor alsnog de rekening gepresenteerd gekregen. Het viel de autoriteiten in het Duitse Zittau op dat de man rondreed met grote vaten vol brandstof in zijn vrachtauto.

Duitsers mogen natuurlijk gewoon tanken in het naastgelegen EU-land, maar niet onbeperkt. Ze mogen hun tank volgens Duitse media volgooien en daarnaast nog eens 20 liter importeren in reservecontainers. De vijftiger ging daar wat verder in. Hij had acht containers gevuld met 200 liter diesel per stuk bij zich. De politie betrapte de man toen hij na zijn tanksessie terugkeerde naar Duitsland. Agenten schakelden ook de douane in. De man kreeg daarna een flinke rekening gepresenteerd. Hij is de belastingdienst €750 verschuldigd. Daarnaast legde de politie hem een boete van €1.500 op voor de risicovolle wijze waarop hij gevaarlijke stoffen vervoerde.

Net als hier in Nederland, kampt men in Duitsland met recordhoge brandstofprijzen. Uiteraard zijn ze in Duitsland vergeleken met ons goedkoop uit, maar zo kijkt men daar weer naar Polen om goedkoper te tanken. Nederlands 'brandstoftoerisme' liep overigens eind vorig jaar nog wel eens de spuigaten uit in België en Duitsland. Daar waarschuwden tankstationhouders dat ze soms Nederlanders met 'rijdende bommen' terug zagen rijden naar het thuisland.