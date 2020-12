Mahindra mag Jeep-kloon Roxor toch verkopen in VS

Mahindra maakte begin 2018 bekend dat het haar Thar als Roxor ging verkopen in Noord-Amerika. De Roxor is, zoals je direct ziet, een 'eigen interpretatie' op de Jeep CJ, de burgerversie die voortborduurt op de in de Tweede Wereldoorlog breed ingezette Willys Jeep van het Amerikaanse leger. De overeenkomsten tussen de Roxor en de Jeep waren alleen wel zo overduidelijk, dat Jeeps moederbedrijf Fiat Chrysler een stokje voor de marktintroductie stak. Vooral de verticale sleuven in de neus van de Roxor zouden een regelrechte inbreuk op een Jeep-patent zijn.

Mahindra liet het er niet bij zitten en besloot eerder dit jaar om de Roxor een kleine make-over te geven. Een heel kleine aanpassing welteverstaan, want men pakte louter de kern van het probleem aan: de grille. De Roxor kreeg een neusje met daarin een soort rooster als grille, in plaats van de karakteristieke sleuven. De International Trade Commission (ITC) heeft volgens Reuters besloten dat daarmee de kous af is. De claim van FCA wordt daarmee van tafel geveegd en Mahindra krijgt nu ruim baan om deze aangepaste versie in 2021 op de markt te brengen in Noord-Amerika.

De claim van FCA was begrijpelijk, maar ergens ook wel een beetje flauw. Dat de veel goedkopere Roxor in het vaarwater van Jeep zou komen, is namelijk niet heel waarschijnlijk. In de VS is de Roxor namelijk niet straatlegaal en puur bedoeld voor een leuke betaalbare offroad-ervaring op eigen terrein. Daarbij heeft Mahindra ook gewoon de licentie in handen om de Roxor technisch te baseren op de oer-Jeep. Met de iconische Jeep-grille ging het bedrijf kennelijk echter toch wat te ver, maar dat is nu opgelost. Overigens worden de Roxors in de VS in elkaar gezet, met bouwpakketten die door Mahindra in India zijn vervaardigd. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 89 km/h. Standaard heeft de Roxor een handgeschakelde vijfbak, maar er staat ook een automaat met zes verzetten op de optielijst. De vanafprijs ligt in de Verenigde Staten op € 14.980.

Nieuwe Thar

De komst van de aangepaste Roxor in 2021 levert nog wel enige verwarring op. Inmiddels heeft Mahindra in India namelijk de nieuwe generatie van de Thar gepresenteerd. Zoals eerder gezegd is de Roxor in India bekend als Thar, maar vooralsnog komt die nieuwste uitvoering nog niet naar de VS en gaat het daar dus om een aangepaste versie van het oude type. Of de nieuwe Thar ook als Roxor op de Amerikaanse markt komt, is nog niet bekend.

AutoWeek heeft de Amerikaanse importeur om een reactie gevraagd. Eén ding lijkt in ieder geval al goed te zitten bij de nieuwe Thar; die lijkt weliswaar wederom op een Jeep, maar heeft van meet af aan een grille die niet één op één van Jeep afkomstig lijkt. Wie weet kan de nieuwe Thar dus uiteindelijk met minder moeite naar de VS worden gehaald.