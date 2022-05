Maakt sedan een comeback? 'Perfect voor groot rijbereik'

Ooit waren de straten bezaaid met sedans, maar tegenwoordig gaan we liever voor een hatchback, stationwagen of SUV. Toch staat de sedan misschien wel aan de vooravond van een heuse comeback. Dat suggereert Mercedes-Benz' hoofd van aerodynamica.

In het 'premium'-hoekje worden er nog wel sedans verkocht, maar voor de rest is het er hier in Nederland wel een beetje mee gebeurd. De meer praktische hatchbacks en stationwagens wonnen de afgelopen twintig jaar steeds meer terrein. Onlangs viel er daarom weer een 'slachtoffer' onder de sedans, met het verdwijnen van de Volkswagen Passat Sedan. Volgens Teddy Woll, hoofd aerodynamica bij Mercedes-Benz, staat de sedan juist aan de vooravond van een comeback. Woll is van mening dat de aerodynamische voordellen van een sedan ervoor gaan zorgen dat fabrikanten de carrosserievorm weer aangrijpen bij hun EV's.

In gesprek met het AD legt Woll uit: "Willen we dat een elektrische auto met zijn opgeladen batterijen zover mogelijk komt, dan kunnen we niet om de sedan heen. Met geen enkele andere carrosserievorm valt zo veel winst te behalen, als het om reikwijdte gaat. Ook die kont, gevormd door de aparte kofferbak, is juist keihard nodig." Niet voor niets heeft Mercedes' Vision EQXX een vorm die enigszins aan een sedan doet denken.

"Daarnaast is de lengte heel belangrijk," stelt Woll. "Niet voor niets is ons conceptmodel EQXX 4,90 meter lang: best veel voor een compacte auto. Hoe langer de auto, des te beter de stroomlijn en dus de reikwijdte op batterijen. Als we die vorm en lengte straks in bijvoorbeeld de Mercedes A-klasse sedan gaan toepassen, lukt het beslist om die duizend kilometer reikwijdte te realiseren.’’ Een bijna 5 meter lange A-klasse sedan? Horen we dat goed? Het zou volgens Woll in ieder geval minder gek zijn dan een SUV: "Zo’n hoge auto wil je nou net niet hebben als het om elektrisch rijden gaat: veel te veel luchtweerstand." Ook is volgens Woll de hoge koets van een SUV niet meer per se nodig om de dikte van het accupakket te verbloemen: "Steeds meer ontwerpers zullen erachter komen dat je een batterijpakket tegenwoordig ook heel plat kunt inbouwen. Kijk maar naar onze EQXX. Een plat pakket maakt de vorm van zo'n hoge SUV overbodig.’’