Maakt de Honda Prelude een comeback?

Het is alweer zo'n 23 jaar geleden dat we hier in Nederland afscheid namen van de Honda Prelude. In de nieuwe eeuw was er geen plaats meer voor de ooit toch aardig populaire coupé in de Nederlandse Honda-showroom en ook wereldwijd hield het vlak daarna op. Het lijkt er echter op dat de naam Prelude terugkeert bij Honda. Motortrend dook in de Amerikaanse patentdatabase USPTO een nieuwe registratie van de naam Prelude op. Honda heeft op 15 augustus van dit jaar de naam nieuw geregistreerd in de VS. Je verwacht het niet: de naam is specifiek vastgelegd voor gebruik op auto's.

Voorlopig is het nog koffiedikkijken wanneer en op wat voor auto de naam Prelude gedrukt wordt. Honda is in elk geval van plan om de komende jaren tal van volledig elektrische modellen los te laten op de Noord-Amerikaanse markt, waaronder een stel op het Ultium-platform van General Motors. Daar zitten in elk geval enkele compacte crossovers tussen. Er komt ook een 'middelgrote tot grote' elektrische SUV op eigen basis op de Amerikaanse markt. Je hoort het al, er is geen enkel levensteken van een reguliere coupé, dus de kans is levensgroot dat de naam Prelude op een auto gedrukt wordt die verder in weinig tot niets op de Preludes van weleer lijkt.