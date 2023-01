Lynk & Co 01 wordt in 2024 vervangen door elektrisch model

Het nog behoorlijk jonge Lynk & Co gooit in Nederland hoge ogen met de 01. Ondanks de populariteit is het model geen al te lang leven meer beschoren. Volgend jaar komt er al een vervanger en dat wordt een volledig elektrische auto.

Lynk & Co doet goede zaken met de 01, het eerste en enige model dat het Chinese merk hier aanbiedt. Sterker zelfs: de Lynk & Co 01 nestelde zich in 2022 met 5.846 'verkochte' exemplaren op plaats 8 in de Nederlandse verkoopcijfers. We schrijven 'verkochte' tussen aanhalingstekens, omdat Lynk & Co de 01 zowel los verkoopt als aanbiedt tegen een maandelijkse betaling. De auto en de abonnementsvorm zijn dus aardig aangeslagen, maar toch valt het doek alweer bijna voor de 01. In gesprek met Automotive News laat de CEO van Lynk & Co, Alain Visser, weten dat er volgend jaar een vervanger komt.

Dat wordt dankzij moederbedrijf Geely opnieuw een neefje van een auto die we al kennen. Waar de Lynk & Co 01 nog sterk verwant is aan de Volvo XC40, wordt zijn vervanger waarschijnlijk een bloedverwant van de Smart #1, maar eveneens van de nog te onthullen Volvo EX30. De nog naamloze Lynk & Co lijkt in dat geval dus een slagje kleiner te worden dan de 01 en staat op Geely's nog behoorlijk verse SEA-platform. Als de specificaties van de Smart #1 een beetje een indicatie zijn van wat we mogen verwachten, reken dan op een auto die ongeveer 300 pk levert en een actieradius van zeker 400 km heeft volgens de WLTP-cyclus. Een ruim 400 pk sterke vierwielaangedreven variant is ook mogelijk.