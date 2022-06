Lynk & Co The Next Day: plug-in hybride met flink bereik

Lynk & Co heeft in thuisland China een nieuw studiemodel gepresenteerd. Maak kennis met de The Next Day, een studiemodel dat voor de verandering eens niet volledig elektrisch is aangedreven.

De The Next Day Concept van Lynk & Co is een splinternieuw studiemodel dat ondanks dat hij vrij futurisch oogt toch relatief bekend oogt. Dat komt met name door het front van de showauto, daarin zien we de van Lynk & Co's modellen bekende verticale verlichting aan de voorzijde, al lijkt het hier om meer dan alleen de dagrijverlichting te gaan die in de vorm van twee streepjes is gegoten. Met de The Next Day Concept laat Lynk & Co zien wat je de komende jaren op designvlak van het merk kunt verwachten, maar er is meer.

De scherp getekende concept-car, compleet met vier omhoog scharnierende portieren en ontbrekende B-stijlen, is namelijk ook volgestopt met wat Lynk & Co zijn nieuwe generatie plug-in hybride technologie noemt. Het 4,94 meter lange model met een wielbasis van 2,93 meter is uitgerust met E-Motive, een nieuwe (plug-in) hybride aandrijflijn die in diverse varianten beschikbaar komt. Er komen twee- en vierwielaangedreven varianten van met elektrische bereiken van 60, 100 en zelfs 150 kilometer. De krachtigste variant moet in 5 tellen vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h kunnen schieten.

Uitgebreide informatie is vooralsnog niet voorhanden.