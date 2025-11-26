Lynk & Co is toe aan een nieuw hoofdstuk. Daarin is geen ruimte meer voor abonnementen. Die verdwijnen dan ook. Dat betekent dat wie zijn Lynk & Co 01 op abonnementsbasis rijdt, binnenkort zijn of haar auto mag inleveren.

Lynk & Co zegt terug te kijken op een succesvol jaar waarin het zijn portfolio heeft uitgebreid met heel wat nieuwe verkooppunten. Het merk is sinds 2024 van elf 'clubs' naar 125 officiële verkooppunten gegaan. Ook in 2026 zegt Lynk & Co te willen groeien. Het retailmodel moet worden versterkt en daarin is geen ruimte voor abonnementen op een Lynk & Co. Dat heeft grote gevolgen voor wie nu een Lynk & Co op abonnementsbasis rijdt.

De Lynk & Co 01 was het enige model dat je op abonnementsbasis kon rijden. De elektrische 02 en de nog jongere plug-in hybride Lynk & Co 08 zijn nooit volgens het abonnementsmodel aangewezen. Met een reden. Lynk & Co trekt de stekker eruit. Naar eigen zeggen gaat dat geleidelijk.

Lynk & Co beëindigt in de eerste helft van 2026 al zijn abonnementscontracten. Wie een abonnement heeft, krijgt volgens Lynk & Co minimaal drie maanden voordat je de 01 moet inleveren bericht. Wie de 01 niet inlevert, krijgt uiteraard een incassobureau achter zich aan. Het is voor abonnementshouders mogelijk om de auto over te kopen of om daar financiering voor te vragen. Wie interesse in het overkopen van de auto kenbaar heeft gemaakt, krijgt van Lynk & Co een een koopovereenkomst met de exacte aankoopprijs voor de auto toegestuurd.

Sinds 2021 zijn er in Nederland bijna 19.000 Lynk & Co's 01 geregistreerd. Welk deel daarvan op abonnementsbasis wordt of werd gereden, is niet bekend. Het maandelijks opzegbare abonnement kost maandelijks €500. Voor dat bedrag kreeg je een 01 voor de deur waarmee je maandelijks 1.250 kilometer (jaarlijks 15.00 kilometer) mocht rijden.

Positief nieuws is er ook: het merk zegt vast te houden aan de mogelijkheid om je Lynk & Co per app 'te sharen' (delen) met anderen én belooft dat het de komende jaren elk jaar minstens één nieuw of vernieuwd model presenteert.