Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Lynk & Co GT Concept
 
Nieuws

Lynk & Co komt met sportief gelijnde GT

Nieuw territorium

Joas van Wingerden
8

Lynk & Co is allang niet meer het merk zoals we dat ooit met de 01 leerden kennen. Dat blijkt wel uit het feit dat Lynk & Co een heuse sportieve GT achter de coulissen heeft staan.

We leerden Lynk & Co ooit kennen als een soort alternatieve mobiliteitsaanbieder met slechts één model: Volvo XC40-neef Lynk & Co 01. Die tijden liggen inmiddels alweer even achter ons, want Lynk & Co brengt auto's tegenwoordig op een traditionelere manier aan de man én breidt zijn modellenaanbod aardig uit. Niet alleen in Europa, maar ook in China, waar Lynk & Co een belangrijk deel van zijn wortels heeft liggen. Daar krijgen we later deze week een bijzondere nieuwkomer te zien.

Lynk & Co trekt tijdens de autoshow van Peking het doek van een heuse GT. Men spreekt over een 'GT concept sportauto'. Een studiemodel dus, waarmee Lynk & Co zich van een nieuwe kant wil laten zien. Dat juist Lynk & Co deze richting inslaat, is opmerkelijk. Concerngenoot Zeekr wordt immers juist meer naar voren geschoven als het luxere en ook meer sportieve alternatief. Wie weet mag Lynk & Co nu toch achter de Audi's E-tron GT en Porsches Taycan van deze wereld aan gaan. We zijn benieuwd.

8 Bekijk reacties
Lynk & Co Elektrische Auto

PRIVATE LEASE Lynk & Co

INFO

Lees ook

Lezersreacties (8)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.