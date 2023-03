Lynk & Co 08: tweede SUV voor Europa

Lynk & Co doet met de 01 in ieder geval in Nederland goede zaken. Het succes dat de 01 het merk oplevert, hoopt het te vertalen naar een tweede model. Dit is namelijk de Lynk & Co 08, een auto die ook Europees asfalt onder zijn wielen moet krijgen.

Lynk & Co heeft de marketingmachine die de gemoederen voor de komst van de 08 alvast moet opwarmen al even geleden aangeslingerd. Al diverse keren liet Lynk & Co beelden van zijn nieuwe SUV zien waar op het model net niet helemaal in beeld werd gebracht. Tot nu. Aan de vooravond van het internationale debuut van de Lynk & Co 08 geeft het merk het volledige uiterlijk van de auto vrij.

De Lynk & Co 08 is het eerste model van Geely's merk waarin het nieuwe designlementen van de medio vorig jaar getoonde The Next Day Concept heeft verwerkt. Daar zie je vooral in de verlichting aan voor- en achterzijde iets van terug. Zo zijn de uit twee in lengterichting geplaatste streepjes led-dagrijverlichting op de 08 min of meer met elkaar verbonden en loopt het buitenste exemplaar optisch verder het voorscherm in. Aan de achterzijde zien we over de gehele breedte lopende gesegmenteerde verlichting met centraal twee verticale elementen die de eronder geschreven merknaam lijken te benadrukken. De Lynk & Co 08 heeft in de portieren verzonken handgrepen en een opvallend sierelement dat vanuit de zijspiegels omlaag de voorportieren in duikt.

Technische gegevens van de Lynk & Co 08 zijn er nog niet en ook houdt het bedrijf foto's van het interieur nog even onder de pet. Later deze maand beleeft de 08 - die beschikbaar komt met een nieuwe generatie (plug-in) hybride aandrijflijnen van Geely - zijn publieksdebuut.

In de drie jaar dat de plug-in hybride Lynk & Co 01 in Nederland leverbaar is, zijn er ruim 11.000 exemplaren van verkocht. In februari was de 01 in Nederland zelfs de auto waarvan de meeste nieuwe exemplaren werden gekentekend. In januari stond de SUV op een bepaald niet verkeerde vierde plek. Kijken we naar de cijfers van januari en februari samen, dan mag de Lynk & Co 01 zich in Nederland vooralsnog de populairste nieuwe auto noemen.