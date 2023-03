Lynk & Co 08: nieuwe SUV klaar voor Europa

Lynk & Co verkoopt in Europa slechts één model: de hybride versie van de 01. Die auto blijft niet lang alleen. Eind deze maand komt namelijk de Lynk & Co 08 en die SUV komt ook naar Europa!

De plug-in hybride Lynk & Co 01 die je in Nederland kunt bestellen is slechts één van de vele modellen die Geely's merk in thuisland China aanbiedt. In China bestaat de 01 ook met enkel een benzinemotor en met een reguliere hybride aandrijflijn, maar daarnaast biedt het merk er ook de hier onbekende 02, 03, 05, 06 en 09 aan. Ook in Europa bestaat het leveringsgamma van Lynk & Co straks uit meer dan één model. Het merk bereidt namelijk de komst voor van een nieuw model: de Lyk & Co 08.

Lynk & Co laat al een handjevol detailfoto's en een schimmig zijaanzicht van de 08 zien. De 08 wordt een vijfdeurs SUV-achtige met een relatief vlak liggende achterruit een opvallende verlichting. Net als andere modellen van Lynk & Co krijgt de 08 koplampen die uit twee verticale strepen bestaat. Die koplampstijl evolueert op de 08 echter. Een van de ledstrepen loopt namelijk optisch vrij ver door in het voorscherm. Ook de achterlichtpartij claimt een deel van het achterscherm.

De Lynk & Co 08 wordt eind deze maand officieel voorgesteld aan het Chinese publiek, maar komt ook naar een handjevol Europese landen, waaronder mogelijk Nederland. De Lynk & Co 08 krijgt een nieuwe generatie (plug-in) hybride aandrijflijnen en komt op het CMA 2-platform van Geely te staan.

Op 30 maart weten we meer, dan wordt de auto in z'n geheel gepresenteerd.