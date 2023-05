Luvly O: elektrische stadsauto van €10.000 uit Zweden

Met zijn vanafprijs van net geen €22.000 is de Dacia Spring in Nederland momenteel de voordeligste elektrische auto die je nieuw kunt kopen. Onlangs presenteerde MG in India een kleine elektrische stadsrakker met een bereik van 230 kilometer die er omgerekend nog geen 9 mille moet gaan kosten. Die Comet is in feite een van de piepkleine EV's van het Chinese Wuling die in Europa niet te koop zijn. Het Zweedse Luvly staat op het punt om in Europa een kleine eenvoudige EV te presenteren: Luvly O. De Luvly O moet een internationale vanafprijs van €10.000 krijgen.

Heel veel moet je van de Luvly O natuurlijk niet verwachten. We hebben te maken met een 2,7 meter korte eenvoudige elektrische stadsauto die slechts 1,53 meter breed en 1,44 meter hoog is. Volgens zijn scheppers legt de Luvly O minder dan 400 kilo in de schaal en biedt hij een actieradius van tot 100 kilometer. Zijn topsnelheid: 90 km/h. Een leeg accupakket kan natuurlijk opgeladen worden, maar je moet een lege accu ook met je meebrengen. Het accupakket bestaat uit twee kofferachtige-delen die je eenvoudig uit de flank van het wagentje trekt. Volgens de Zweden neem je een leeg accudeel eenvoudig met je mee naar huis, naar kantoor, naar het café of naar "[...] like, wherever."

Ondanks zijn beperkte afmetingen biedt de Luvly O een bagageruimte van een bepaald niet verkeerde 267 liter. In het eenvoudige interieur zie we elastiekjes op het dashboard waar je je smartphone achter kunt bevestigen, een klein knoppeneiland en een digitaal display achter het stuurwiel. De carrosseriedelen van de Luvly O zijn vervaardigd van "[...] een lichtgewicht materiaal" dat eenvoudig gerecycled kan worden.