Lucid Gravity laat zich van zijn avontuurlijke kant zien

Momenteel bewijst de Lucid Gravity zich vrijwel uitsluitend als een luxe SUV waarmee je prinsheerlijk en in alle ruimte over het asfalt kunt zoeven. Dat mag hij binnenkort als het goed is ook in Nederland doen. De kans is klein dat je er straks eentje tegenkomt in de duinen of ergens diep in een bos op de Veluwe met een boswachter erin. Hoewel de Gravity hoog op zijn poten staat, is hij daar nou niet per se voor bedoeld. Dat zet Lucid nu recht met deze Lucid Gravity X, een conceptversie van een extra ruige Gravity.

Het is niet te missen dat we hier niet met een gangbare Gravity te maken hebben. De auto is voorzien van dikke skidplates, heeft grotere aan- en uitloophoeken, staat hoger op zijn wielen én heeft een grotere spoorbreedte. Bovendien zitten er terreinbanden op de speciale wielen. Het aangepaste bumperwerk en het imperiaal op het dak met een dikke batterij ledverlichting erin, maken het feestje compleet. Kijk er niet gek van op als er straks daadwerkelijk een meer terreinwaardige Lucid Gravity op de markt komt. Er zit veel geld uit Saoedi-Arabië in Lucid Motors en daar zijn ze hier maar wat dol op.