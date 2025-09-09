De Lucid Air heeft er een familielid bij: de Gravity. De Lucid Gravity bestond al, maar de grote elektrische SUV is nu ook in Nederland gearriveerd. AutoWeek heeft de prijzen!

De Amerikaanse elektrische sedan Lucid Air is in Nederland al even leverbaar. De Air heeft nu ook een SUV-alternatief in de vorm van de Lucid Gravity. De aanloop naar de Nederlandse marktintroductie van de Lucid Gravity was een lange. Al in 2023 kon AutoWeek je de productieversie van de SUV op patentbeeld laten zien en in november van hetzelfde jaar werd de Lucid Gravity aan het Amerikaanse publiek voorgesteld. Ruim een jaar geleden parkeerde Lucid de Gravity ook op Europese bodem en begin dit jaar konden we er zelfs al de eerste kilometers mee maken. Nu is de Lucid Gravity écht klaar voor Europa en dus ook voor Nederland. Daar horen ook Nederlandse prijzen bij!

Allereerst in een notendop: wat is een Lucid Gravity precies? Het is een 5,03 meter lange en dus grote elektrische SUV met een wielbasis van 3,04 meter. Daarmee is hij langer dan een Mercedes-Benz EQE SUV (4,86 meter) maar korter dan een EQS SUV (5,13 meter). De wielbasis is vergelijkbaar met die van de EQE SUV. De Lucid Gravity is leverbaar met drie zitrijen en is dus verkrijgbaar als zevenzitter. De derde zitrij kost je €2.900 extra. In beginsel is het een vijfzitter. Minstens zo interessant is zijn bagageruimte. De Lucid Gravity heeft achter de derde zitrij een grote bergruimte waarin je 780 liter kwijt kunt. Met de achterbank plat kun je in een vijfzits Gravity 3.398 liter kwijt, in een zevenzitter 3.239 liter. Daar komt nog bij dat de EV een naar frunk-begrippen immense bergruimte onder de voorklep heeft waarin 230 liter past.

Lucid Gravity en Nederland

De Lucid Gravity komt als Touring en als Grand Touring naar Nederland. Beide hebben twee elektromotoren en vierwielaandrijving. De Gravity Touring is 568 pk sterk en heeft een actieradius van 545 kilometer (WLTP). Deze versie kost €102.900. Hij biedt een maximum trekgewicht van 1.600 kilo en helpt je vanuit stilstand in 4,2 seconden aan een snelheid van 100 km/h. Snelladen kan met de Gravity Touring met maximaal 250 kW.

Daarboven staat de Lucid Gravity Grand Touring. Die kost €119.900, is een ontzagwekkende 839 pk en 1.239 Nm sterk en komt tot 748 kilometer ver op een volle accu. Die grote actieradius heeft deze versie te danken aan zijn 123-kWh accu. In slechts 3,6 seconden sprint deze voorlopige topversie vanuit stilstand naar 100 km/h. Het maximum trekgewicht bedraagt een riante 2.500 kilo. Snelladen kan met 400 kW.

De Lucid Air - de sedanbroer van de Gravity - heeft als Touring een vanafprijs van €102.900. De Air Touring heeft echter een andere aandrijflijn dan de Gravity Touring (628 pk, 780 kilometer bereik). In tegenstelling tot bij de Gravity begint het leveringsgamma van de Air met een goedkopere (€88.900) uitvoering die Pure heet. Mogelijk krijgt ook de Lucid Gravity op termijn een voordeligere Air-variant. De Mercedes-Benz EQE SUV is er vanaf €81.827 (245 pk, 573 kilometer bereik). Een motorisch met de Gravity Touring beter vergelijkbare Mercedes EQE SUV is de 408 pk sterke 500 4Matic die tot 582 kilometer ver komt en minimaal €99.372 kost.

De eerste exemplaren van de Lucid Gravity komen begin 2026 naar Nederland.

Prijzen Lucid Gravity - september 2025