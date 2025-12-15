De Europese droom om vanaf 2035 geen nieuwe auto’s met verbrandingsmotor meer toe te staan, is onzekerder dan ooit tevoren. Lucids Europese topman is daar niet over te spreken, en stelt dat er door het mogelijk schrappen van de maatregel vele miljarden verloren gaan bij autobouwers.

“Onzekerheid op korte termijn is slecht voor de auto-industrie, maar de boel terugdraaien is op lange termijn nog erger”, stelt Lawrence Hamilton tegenover Automotive News. Als grote baas van de Amerikaanse EV-bouwer Lucid preekt hij uiteraard voor eigen parochie, maar dat maakt zijn woorden niet ineens oninteressant. Volgens Hamilton is het nu nog terugdraaien van de lang geleden aangekondigde 2035-maatregel simpelweg ‘killing’ voor de auto-industrie. “De weg naar 2035 is al jaren duidelijk. Autobouwers en toeleveranciers hebben miljarden geïnvesteerd op basis van dat traject, maar door een wijziging van het beleid dreigen die miljarden nu verloren te gaan.”

De overtuiging dat de wereld zo snel mogelijk moet stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen, speelt naast de wens om meer Lucids te verkopen ook een grote rol bij het standpunt van Hamilton. “Natuurkundige wetten veranderen niet wanneer de economie het moeilijk maakt. Het verbranden van fossiele brandstoffen – zelfs in hybride auto's of auto's met een grotere actieradius – produceert emissies, en de wetenschap daarover is ondubbelzinnig. Een vrijstelling van 10 procent [waarover nu wordt gesproken, red.] zou leiden tot grote inefficiënties in de industrie, doordat bedrijven gedwongen worden twee technologieën parallel te ontwikkelen.”

Hamilton wijst bovendien op het feit dat de meeste mensen slechts ééns in de zoveel jaar een auto kopen. Als dat nu gebeurt, is de volgende auto pas weer in de jaren dertig in beeld en rijden die mensen dus nog jaren met een brandstofauto rond die bij andere signalen vanuit de EU volgens Hamilton nu al een EV had kunnen zijn. En de concurrentiepositie van Europa met China? Volgens de Europese Lucid-baas gaat ook die erop vooruit als de EU aan zijn oorspronkelijke plan vasthoudt. "Wanneer beleidstermijnen vervagen, neemt de acceptatie door consumenten af ​​en betaalt Europa de prijs in de vorm van vervuiling, energieafhankelijkheid en een verlies aan concurrentievermogen ten opzichte van China."