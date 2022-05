Lucid Air: ook als 1.126 pk sterke topversie naar Nederland

Lucid Motors opent over enkele dagen zijn eerste Europese verkooppunt. In het Duitse München slaat op 13 mei de eerste Lucid Studio zijn deuren open. Natuurlijk blijft het niet bij één verkooplocatie, Lucid geeft aan dat het later dit jaar ook dergelijke verkooppunten opent in onder meer Noorwegen en Zwitserland, maar ook in Nederland. Later strijkt Lucid Motors ook in andere Europese landen neer.

In september opende Lucid Motors in Nederland al de orderboeken voor de Air. Wie een aanbetaling van €900 deed, kon de elektrische Lucid Air al als naamloze standaardversie, als Touring of als Grand Touring reserveren. Wie al een reservering heeft staan, kan van Lucid Motors een bijzonder aanbod verwachten. Het merk biedt aan reserveringhouders namelijk de heftige Dream Edition P en Dream Edition R aan. De Dream Edition P - voluit Dream Edition Performance - is de maar liefst 1.126 pk en 1.390 Nm sterke ultieme variant. In die topversie beuk je in 2,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Z'n topsnelheid: 270 km/h. De Lucid Air Dream Edition R - voluit Dream Edition Range - is met een vermogen van 946 pk en 1.390 Nm minder buitenissig potent, maar nog altijd beresterk. In die variant zoem je in 2,9 tellen naar de 100 km/h.

Reserveringhouders krijgen de mogelijkheid hun bestelde Air op te waarderen naar een van de Dream Editions. Er komt slechts een beperkt gelimiteerd aantal van de Dream Editions beschikbaar voor de Europese markt. In de Verenigde Staten ging het eerder om slechts 520 exemplaren.