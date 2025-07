Van de diverse varianten die er van de Lucid Air bestaan, is de Lucid Air Grand Touring de versie met het grootste bereik. De 831 pk sterke Lucid Air Grand Touring perst namelijk tot 960 kilometer uit zijn ruim 110 kWh grote accu. Althans, dat is de fabrieksopgave. Er zit natuurlijk meer in. Bijna 250 kilometer meer zelfs.

Een Lucid Air Grand Touring is namelijk van het Zwitserse St. Moritz naar München gereden. En heus niet enkel op 80 km/h-wegen. Volgens Lucid is er over bergweggetjes gereden, maar ook secundaire wegen én snelwegen. Het resultaat is behoorlijk. De Lucid Air Grand Touring perste namelijk 1.205 kilometer uit zijn accu. Dat is 160 kilometer meer dan Lucid bij een eerdere recordpoging wist te halen. Meer feiten en cijfers over de recordrit geeft Lucid niet vrij.

De Grand Touring is natuurlijk geen koopje. Hij kost in Nederland namelijk minimaal €132.900. De Lucid Air is er ook als Pure AWD (422 pk, 747 kilometer bereik) en kost dan €88.000. Tussen ie Air Pure AWD en de Grand Touring staat de Touring. Die kost €102.900, is 628 pk sterk en noteert een bereik van 794 kilometer achter zijn naam. De absolute topversie is de Lucid Air Sapphire. Die is met zijn vanafprijs van €255.000 dan ook bijna twee keer zo duur als de subtopper. Wat je krijgt: 1.205 pk en de mogelijkheid om vanuit stilstand in slechts 2 tellen naar een snelheid van 100 km/h te beuken. Wél is de Sapphire de Lucid Air met het kleinste bereik. Hij heeft een actieradius van 694 kilometer.