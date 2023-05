Lucid Air – Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Lucid Air Pure AWD - €115.000

Allereerst even dit: de configurator van Lucid is nu één van onze absolute favorieten op dit gebied. Niet alleen is het mogelijk om de Air in allerlei verschillende omgevingen te parkeren, je kunt ook alle deuren openen en sluiten én spelen met de verlichting. Prachtig. De auto zelf mag er ook zijn, al is het in échte basistrim wel duidelijk dat het hier om een ‘instappertje’ gaat. De Lucid Air Pure is namelijk geheel uitgevoerd in dezelfde tint - dus zonder het contrasterende dak – en die tint is ‘Stellar White Metallic’. Voor andere kleuren dien je bij te betalen.

Hoewel de configurator aanvankelijk automatisch het 20-inch ‘Aero Lite’-wiel toont, is dat niet standaard. Je betaalt er €2.000 extra voor ten opzichte van de 19-inch ‘Aero Range’-wielen, die op de bovenstaande afbeeldingen te zien zijn. Het grootste nadeel van deze basisversie is misschien wel dat er niets te kiezen gaat als het gaat om interieurkleuren. Het binnenste van de Lucid Air Pure is altijd uitgevoerd als ‘Mohave PurLuxe’, wat Lucid-taal is voor ‘zwart met grijs’. Dat oogt wat povertjes in vergelijking met de weelderige opties met beige, bruin en hout die de andere uitvoeringen wél bieden. Bovendien treffen we hier kunstleder aan in plaats van ‘natuurlijk generfd premium leder’. Het kunstleer wordt afgewisseld met een stofje met de naam ‘Dune’, wat het geheel wat warmte en gezelligheid geeft. Het glazen dak ontbreekt eveneens, al zal dat niet voor iedereen een nadeel zijn. Wel ietwat vreemd is dat de gigantische ‘helikopter-voorruit’ zijn sporen lijkt na te laten in de hemelbekleding. Het hemeltje toont in de configurator dus de omlijsting van die enorme glasplaat, die er in dit geval niet is.

Meer beenruimte achterin

Overigens is aan luxe verder bepaald geen gebrek. De Air Pure heeft ‘gewoon’ de drie schermen achter het stuur, plus het beweegbare touchscreen in de middenconsole. Het Surreal Sound-audiosysteem belooft al veel luistergenot, al is er optioneel een Surreal Sound Pro-systeem verkrijgbaar. Ook als het gaat om elektrische specificaties, is er geen reden tot klagen. De instapper heeft weliswaar minder vermogen dan andere uitvoeringen, maar is met 480 pk nog altijd bijzonder krachtig. Vooralsnog praten we bovendien over de Air Pure AWD, dus met vierwielaandrijving. De configurator ontkent dat, maar Lucid is er zelf erg duidelijk over. Later volgt nog een achterwielaandrijver, die de basisprijs nog wat zal doen zakken.

Het accupakket deelt hij met de Lucid Air Touring van €134.000 en is kleiner dan bij de Grand Touring (€165.000) en Dream Edition (€222.000). Het meet echter nog altijd 92 kWh. Bovendien is de Air behoorlijk efficiënt, zodat Lucid een WLTP-actieradius van maar liefst 725 kilometer durft in te schatten. Het iets minder grote accupakket heeft een onverwacht voordeel ten opzichte dat van de duurdere Airs: de ontbrekende modules zijn weggeschraapt uit de voetenruimte van achterpassagiers, die daardoor profiteren van een 8 centimeter lagere vloer en dus een fijnere zithouding. Net als bij vrijwel alle andere uitvoeringen is het volledige pakket rij-assistentiesystemen met de naam DreamDrive Pro optioneel. Maar DreamDrive-zonder-pro is wel standaard en biedt onder meer adaptieve cruisecontrol en een actieve rijstrookassistent. Wie nog twijfelt, kan naar verluidt net als bij Tesla later nog upgraden naar ‘pro’.

Zoals verwacht biedt de Lucid Air Pure eigenlijk alles wat je maar kunt wensen, al kunnen duurdere varianten als vanzelfsprekend nóg meer. Het grootste gemis zou voor ons zijn dat er weinig te kiezen valt op het gebied van interieurkleuren, zodat een Air Pure nooit zo weelderig oogt als op de persplaatjes. Wie daarmee kan leven, kan een hoop geld besparen door juist voor deze versie te kiezen. En dan zit je achterin nog lekkerder ook!