Luca de Meo verlaat Seat

Seat-baas Luca de Meo wordt al een tijd genoemd als mogelijk nieuwe CEO van Renault, maar zelf ontkende hij in de markt te zijn voor die baan. Waar of niet, bij Seat ruimt De Meo zijn bureau, zo maakt Martorell dinsdag bekend.

Dinsdagavond laat Seat officieel weten dat Luca de Meo, sinds 2015 aan het roer in Martorell, zijn functie als CEO met onmiddellijke ingang neerlegt. Wel blijft hij tot nader order bij de organisatie betrokken. Een en ander is besloten op zijn eigen verzoek en in goed overleg, zo heet het. Vice president Financiën zal De Meo's taken voorlopig waarnemen, met behoud van zijn eigen activiteiten.

De flamboyante Italiaan Luca de Meo was in het verleden onder meer marketingbaas en CEO bij Alfa Romeo en Abarth en verliet de Fiat Group in 2009, om naar Volkswagen te vertrekken, waar hij tot vandaag aan de belangrijkste touwtjes bij Seat trok. Wat de reden van zijn vertrek vandaag is, is nog niet officieel bekend gemaakt, maar het moge duidelijk zijn dat deze ontwikkeling een vruchtbare voedingsbodem is voor de eerdere geruchten en speculaties rond Renault.