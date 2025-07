Renault Group heeft een nieuwe topman. Zijn naam is François Provost en hij kruipt per 31 juli achter de hoogste burelen van het concern dat in hem een opvolger heeft gevonden voor Luca de Meo.

Medio juni werd bekend dat Luca de Meo na vijf jaar zou vertrekken bij Renault Group. De Meo ging naar Kering, het bedrijf achter onder meer Gucci en Balenciaga. Stuurloos was het concern niet. Medio juli werd een tijdelijke vervanger aangesteld en slechts enkele weken later is de nieuwe topman aangewezen: François Provost.

Provost is door de raad van bestuur benoemd tot Chief Executive Officer (CEO) van Renault voor een periode van vier jaar. Provost krijgt per 31 juli - vandaag dus - de touwtjes in handen.

François Provost trad in 2002 in dienst bij Renault Group, was onder meer CEO van Renault-Nissan Portugal, werd later adjunct-CEO van Renault Rusland en was vervolgens vijf jaar lang CEO én voorzitter van Renault Samsung Motor in Korea. Meer Renault-ervaring deed Provost op toen hij Chief Operating Officer (COO) werd in China en werd uiteindelijk zelfs hoofd Internationale Ontwikkeling bij het bedrijf. We hebben dus te maken met een rasechte Renault-veteraan.